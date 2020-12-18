Ремонты классов и обновление «начинки» — как в Сургутском районе заботятся о комфорте школьников

На обновление школ Сургутского района в муниципалитете в 2020 году выделили 220 миллионов рублей: на что потрачены эти средства, может увидеть каждый школьник Барсово, Белого Яра, Лянтора, Нижнесортымского и других поселений муниципалитета. Итоги к концу года подводит директор департамента образования Сургутского района Ольга Кочурова.

Серьезная доля из озвученной суммы выпала на капительный ремонт сразу шести зданий образовательных организаций в поселениях района — он потребовал вложения 58 миллионов рублей. Прибавим еще 39 миллионов на текущий ремонт, который проходил летом в 16 учреждениях. В первую очередь здесь речь идет об устранении всевозможных предписаний Госпожнадзора (вполне традиционных), Роспотребнадзора (пандемия коронавируса внесла коррективы в организацию учебного процесса), а также о стремлении обеспечить детей максимально комфортными условиями, чтобы грызть гранит науки.

«Особое внимание мы уделяем интернатам с круглосуточным пребыванием детей, — отмечает Ольга Кочурова, приводя в пример учреждение в Русскинской, где постоянно живут 190 ребят. — Почти два миллиона рублей направлены на обновление материально-технической базы: закуплены новые кровати, ортопедические матрасы, шторы, шкафы, ждем поставки — чтобы обеспечить воспитанникам максимальный уровень комфорта».

«Начинка» важна не менее, чем текущие и капитальные ремонты зданий: на дворе XXI век, и дети, которые учатся в поселениях Сургутского района, должны идти в ногу со временем. В решении этой задачи властям муниципалитета помогают и региональные, и федеральные коллеги: на обновление материально-технической базы в 2020 году из бюджета Сургутского района выделено 33 миллиона рублей, а с учетом участия средств федерального бюджета эти цифры увеличились до 251 миллиона. В поселениях активно развивается направление детских технопарков с современными технологиями, включающими устройства виртуальной реальности. К нескольким уже работающим технопаркам в этом году присоединился новый — в поселке Федоровский. Всевозможные интерактивные технологии шагнули и в традиционные детские садики: в учреждениях района, например, появились развивающие модули, говорящие глобусы и другие пособия для гармоничного развития детей.

«Только на компьютерную технику было потрачено 15 миллионов рублей, — подсчитывает Ольга Кочурова. — Помимо этого, 18 миллионов стоили робототехнические комплексы. Школы в Солнечном и Нижнесортымском получили программные аппаратные комплексы виртуальной реальности. Это современное направление, которое раздвигает границы стен, образовательного кабинета, даже школы».

Не забывают и о работах, которые проходят на фоне ежедневного образовательного процесса: в поселениях района идет масштабное обновление школьных пищеблоков, которое может позволить, например, организовать питание по системе шведского стола. Как ранее мы рассказывали, такой эксперимент уже стартовал в школе поселка Барсово. Судя по отзывам школьников и их родителей, идея явно удачная — вероятно, в обозримом будущем она распространится и на другие образовательные учреждения.

Ключевым же вопросом по-прежнему остается обеспечение безопасности процесса обучения. К традиционным пунктам комплексной безопасности ныне обязательно прибавляют выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности — это еще плюс 15 миллионов рублей расходов на обновление ограждений школ, систем видеонаблюдения и контроля управления доступом и т.п. 2020-й год внес еще один пункт в это направление: профилактика заражения коронавирусом. С сентября на приобретение обеззараживателей воздуха, антисептиков, масок и прочих средств индивидуальной защиты было направлено порядка 11 миллионов рублей.

Реальность диктует сегодня свои условия: подготовка школ к новому учебному году, создание комфортной среды для обучения требует увеличения финансирования. «И глава Сургутского района Андрей Трубецкой, и дума Сургутского района, распределяя бюджетные средства, понимают важность этого направления работы», — подчеркивают в департаменте образования.

Результат налицо: в бюджете на 2021 год на нужды образования выделен 231 миллион рублей, что на 11 миллионов больше, чем в этом году. Вложение в детей — вложение в будущее: в Сургутском районе это понимают очень хорошо.