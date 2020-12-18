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​Плюс один экономист. Зарегистрирован очередной кандидат в главы Сургута

Пятнадцатым претендентом на пост главы Сургута стал экономист Александр Клишин

​Плюс один экономист. Зарегистрирован очередной кандидат в главы Сургута
Фото: global86.ru

На должность главы Сургута претендует уже 15 человек: очередным стал экономист Александр Клишин, заместитель директора по экономике и финансам АО «Уралсибгидрострой».

Помимо этого, возглавляет благотворительный фонд «Траектория надежды».

Заметим, что это уже второй руководитель благотворительного фонда в списке — первым стал глава фонда «Территория надежды» Вадим Абдуррахаманов.

Список кандидатов продолжит пополняться до 12 января: напомним, на эту дату назначено окончание приема заявок. До 18 января 2021 года комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута изучит этот список и отсеет часть претендентов. Из окончательного списка депутаты Сургута выберут нового градоначальника: это произойдет 18 января 2021 года. До этого времени исполнять обязанности главы города будет Анна Томазова — замглавы, которую на временный пост выбрали на внеочередном заседании городской думы на прошлой неделе.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 411, комментариев: 1
Комментарии:
хаски из Аляски
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Сегодня в 17:10
Вот теперь Сургут становится толерантным городом. Ещё, пожалуйста, темнокожего в кандидаты

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