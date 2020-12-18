Требования по явке на заседания Думы Сургутского района ужесточены

Парламентарии ужесточили требования по явке на заседания Думы Сургутского района. Хотя и без нововведений, все депутатские кресла в зале заседаний, как правило, заняты.

Теперь у депутатов не будет возможности передать свой голос коллеге в случае отсутствия. Никаких доверенностей, голосовать можно будет только лично. Это инициатива партии «Единая Россия». Большинство депутатов Думы Сургутского района поддержало это решение.

Как отметил председатель районной Думы Анатолий Сименяк, избиратели отдавали свои голоса конкретному депутату и ждут, что именно он будет представлять их интересы при принятии решений. Если народный избранник не сможет лично присутствовать на заседании, у него есть возможность выразить свою позицию в режиме видеоконференцсвязи.

Отметим, что практика личного голосования реализуется в Государственной Думе и в ряде других муниципальных образований страны.