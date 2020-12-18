В Думе Сургутского района состоялось последнее в уходящем году заседание депутатских комиссий

На этой неделе председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и депутатский корпус на последнем в году заседании депутатских комиссий прорабатывали важную тему – бюджет на 2021 и последующий период 2022 и 2023 годов. Итоговый документ будет сбалансированным. Несмотря на коронавирус, его социальная направленность усилена – больше половины расходов направлено на социальную сферу, в их числе образование – 56%, спорт и культуру – 8%, социальную политику – 2%. Второй по финансовой обеспеченности является сфера коммунального хозяйства – 11% от общего числа расходов.

На волне всеобщей неопределенности и тревожности можно сказать о том, что жители Сургутского района могут быть спокойны. Ключевые цифры будущего года, позволяют говорить о выполнении всех обязательств перед избирателями. В2021 год район входит с бюджетом в 13 млрд 071 млн рублей. Из них, налоговые и неналоговые доходы – 5,8 млрд рублей и безвозмездные поступления на 7, 247 млрд рублей. На расходы следующего года запланировано порядка 13 млрд 743 млн рублей.

Как и всегда, парламентарии района уделяют особое внимание объектам социальной сферы. В 2021 году в школах, детских садах и учреждениях культуры Сургутского района запланированы капитальные ремонты зданий на сумму 86 млн. рублей. На формирование комфортной городской среды предусмотрено 164 млн рублей. На капремонт и строительство дорог – более 212 млн рублей. На текущие ремонты зданий и инженерных сетей 76 млн. рублей. Сумма в147, 3 млн рублей бюджетных средств будет направлена на сферу коммунального хозяйства поселений, что в 2 раза больше расходов при утверждении бюджета на 2020 год.

В бюджете Сургутского района отражены и обязательные расходы по организации доставки воспитанников в пришкольные интернаты. Перевозку обучающихся в образовательные организации и обратно. На организацию и проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью. Создания временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы.

18 декабря депутаты поставят точку в принятии бюджета на завершающем год заседании Думы района.