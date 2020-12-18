Ряд спортивных и культурных объектов появится в Сургутском районе в обозримом будущем: работа идет полным ходом

Развитие сферы культуры и спорта в Сургутском районе продолжается: муниципалитет твердо встал на путь здорового образа жизни, увеличивая число жителей, увлеченных спортом.

Одна из причин — креативный подход властей, которые ищут нестандартные решения в условиях, когда бюджет не бескрайний. Скажем, в Барсово при необходимости строительства объекта культуры и развития на территории киберспорта как нового молодежного направления спортивного воспитания, из положения вышли, построив один объект с трансформируемым залом для проведения и культурных, и спортивных мероприятий.

«В 2020 году был построен один объект в сфере культуры. Это Барсовский многофункциональный культурно-досуговый центр на общую сумму 100 миллионов. На сегодняшний день идет процедура выкупа», — комментирует начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов. Объект в прямом смысле уникальный: в нем действует зал-трансформер, который можно использовать для проведения как концертов, так и киберспортивных мероприятий. По словам заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой, Барсово в этом плане впереди всего округа: киберарены ни в одном из учреждений Югры нет.

В соседнем Солнечном тоже есть чем гордиться: на сегодня здесь идет процедура выкупа зала единоборств. «Приятно, что мы первая территория, которая построила такой объект» — комментирует глава Сургутского района Андрей Трубецкой. После выкупа зал единоборств перейдет в распоряжение детей, которые будут заниматься здесь борьбой, боксом; кроме того, зал будет принимать соревнования разных уровней, возможно, даже спортивные гастроли. Такой формат впервые апробировали в муниципалитете в Лямина и Сытомино этой осенью, когда зрители могли наблюдать за тренировочным процессом местных спортсменов.

Всего на строительство новых объектов культурной и спортивной сферы в этом году муниципалитет выделил порядка 170 миллионов рублей, отчитывается Роман Завьялов. В ближайшие три года работа по внедрению спорта в жизнь населения Сургутского района продолжится: хоккейные корты, спорткомплексы, ледовые катки и даже биатлонное стрельбище — все проекты запланированы и ждут старта.

«В 2021-2023 годах планируется строительство более десяти объектов. В частности, это будет ледовый каток в Сытомино, спорткомплекс с универсальным игровым залом в Сытомино, ледовый каток в Угуте. Также приступят к строительству бассейна в Федоровском», —делится планами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, что уже сегодня более половины жителей района занимаются спортом — за следующие три года этот показатель следует серьезно увеличить: к 2024 году увлеченных спортом в Сургутском районе должно стать 73 тысячи человек. Это почти две трети от общего числа населения муниципалитета.