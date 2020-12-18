Четырнадцать претендентов подали заявки в комиссию на место главы Сургута

Тринадцатым и четырнадцатым претендентами, желающими руководить Сургутом, стали Олег Довыксиба и Степан Ерышев. Оба кандидата в настоящий момент являются сотрудниками градообразующего предприятия – «Сургутнефтегаза». Первый занимает должность электрика, про второго известно, что он работает в НГДУ «Федоровскнефть». За сегодняшний день комиссия по отбору претендентов зарегистрировала трех желающих возглавить сургутскую администрацию из числа нефтяников.

Заявки принимаются до 12 января. До этого времени врио главы Сургута назначена Анна Томазова. До объявления Вадима Шувалова о своем уходе, она была его правой рукой – заместителем главы, курирующим социальный блок.