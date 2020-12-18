16+
Логотип Сиапресс
USD  73,3155   EUR  89,8262  

Новости

Больше новостей
Какой вопрос Путину вам кажется более интересным?
Комментировать
0
Как вы оцениваете идею сдерживания цен на продукты правительством РФ?
Комментировать
3
Ваше отношение к работе Владимира Путина в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Натальи Комаровой в 2020 году...
Комментировать
0
Ваше отношение к работе Вадима Шувалова в 2020 году...
Комментировать
0
Больше опросов

​Нефтяники потянулись в администрацию: два новых кандидата заявились на предстоящие выборы главы Сургута

Четырнадцать претендентов подали заявки в комиссию на место главы Сургута

​Нефтяники потянулись в администрацию: два новых кандидата заявились на предстоящие выборы главы Сургута
Фото: finnougoria.ru

Тринадцатым и четырнадцатым претендентами, желающими руководить Сургутом, стали Олег Довыксиба и Степан Ерышев. Оба кандидата в настоящий момент являются сотрудниками градообразующего предприятия – «Сургутнефтегаза». Первый занимает должность электрика, про второго известно, что он работает в НГДУ «Федоровскнефть». За сегодняшний день комиссия по отбору претендентов зарегистрировала трех желающих возглавить сургутскую администрацию из числа нефтяников.

Заявки принимаются до 12 января. До этого времени врио главы Сургута назначена Анна Томазова. До объявления Вадима Шувалова о своем уходе, она была его правой рукой – заместителем главы, курирующим социальный блок.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:57, просмотров: 119, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:24
Какие красивые фамилии.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 2856
  2. ​Погибшая под колесами автобуса 82-летняя сургутянка не успела отойти на безопасное расстояние 1273
  3. ​Центр ХМАО накроет сильный снегопад 927
  4. ​На улицах Нижневартовска установят камеры, которые будут распознавать марку и цвет автомобиля 851
  5. ​Болеют ли повторно коронавирусом в Югре? Депздрав и Роспотребнадзор разошлись во мнениях 720
  6. ​Utair подсчитала убытки за девять месяцев 2020 года 692
  7. ​Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году 688
  8. ​Эксперты «Этажи»: На загородный рынок надвигается постновогодний спрос и повышение цен 678
  9. ​Появились новые подробности смертельного ДТП с автобусом в Сургуте 593
  10. На пост главы города претендует сотрудник «Сургутнефтегаза» 569
  1. ​Непонятно это все 11821
  2. ​Четвертым претендентом на пост главы Сургута стал скандальный оппонент администрации 6967
  3. ​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города 6659
  4. «Звон», «Музыкант», «Ночная птица». Чем нам запомнится Андрей Сапунов 6191
  5. ​Жердев, Кириленко, Базаров, Трубецкой… 12 людей, которые могли бы претендовать на место Шувалова 5477
  6. ​Александр Филипенко прервал молчание ради объективной истории Югры 4523
  7. ​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию 3991
  8. ​Департамент здравоохранения Югры прокомментировал ситуацию с выплатами врачам в сургутской поликлинике №2 3975
  9. «Анну Томазову назначили врио главы в пику команде Шувалова» 3753
  10. ​Жители Нижневартовска выбрали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в 2021 году 3455
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 22014
  2. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 18154
  3. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 15301
  4. ​На первоклассника в Нефтеюганске напали «не агрессивные» собаки 15223
  5. В Нефтеюганске зарезали мужчину из-за мусора 12409
  6. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 12094
  7. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 12092
  8. ​Непонятно это все 11821
  9. ​Ночной пожар в Югре унес жизни нескольких человек 11028
  10. Три жителя Нефтеюганска пострадали в ДТП 10196

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика