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​Обновленный вокзал сургутяне получат к 2023 году

В Югре реконструируют три железнодорожных вокзала до 2023 года

​Обновленный вокзал сургутяне получат к 2023 году
Фото: Рамиль Нуриев

Вопрос долгожданной реконструкции жд-вокзала в Сургуте сдвинулся с места. Работы там уже стартовали. Основной этап их запланирован на 2021 год. Сдать модернизированный объект планируют в 2023 году. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира, посвященного теме транспортных услуг.

Глава региона также сообщала о появлении еще двух обновленных вокзалов в Югре. Первые на очереди Пыть-Ях и Нягань – там вокзалы введут в эксплуатацию уже в 2021.

Ранее siapress.ruписал, что реконструкция сургутского вокзала обойдется в 2,4 миллиарда рублей. Все три объекта железнодорожной системы будут восстановлены за счет средств ОАО «РЖД». Из окружного бюджета будет выделена субсидия на возмещение части затрат компании.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 168, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:04
Если сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, то эта мыльная опера еще на долго.
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 16:20
Надеюсь, мозаику трогать не будут. Не они делали, не им уничтожать.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:23
Интересно, будет как всегда говно или всетаки модерн
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