В Югре реконструируют три железнодорожных вокзала до 2023 года

Вопрос долгожданной реконструкции жд-вокзала в Сургуте сдвинулся с места. Работы там уже стартовали. Основной этап их запланирован на 2021 год. Сдать модернизированный объект планируют в 2023 году. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямого эфира, посвященного теме транспортных услуг.

Глава региона также сообщала о появлении еще двух обновленных вокзалов в Югре. Первые на очереди Пыть-Ях и Нягань – там вокзалы введут в эксплуатацию уже в 2021.

Ранее siapress.ruписал, что реконструкция сургутского вокзала обойдется в 2,4 миллиарда рублей. Все три объекта железнодорожной системы будут восстановлены за счет средств ОАО «РЖД». Из окружного бюджета будет выделена субсидия на возмещение части затрат компании.