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​В Сургутской филармонии поселился улыбающийся Бетховен в золотом

Сургут отпразднует 250-летие Бетховена вместе с ним самим

​В Сургутской филармонии поселился улыбающийся Бетховен в золотом
Фото: Е.Швецов

На один час в большом зале филармонии оказались даже два Бетховена, а если учесть исполненную Симфоническим оркестром Пятую симфонию, то даже три. 250-летие Людвига ван Бетховена и нынешний Год Германии в России стали поводом говорить, показывать и исполнять Бетховена чаще. С последним, впрочем, ввиду жестких запретов на массовые мероприятия, особенно трудно. Но не вспомнить великого композитора в качестве благодарности за оригинальный подарок — скульптуру немецкого автора — в гостеприимной Сургутской филармонии просто не могли.

«Теперь он наш насовсем, и мы чрезвычайно счастливы быть партнёрами в таком замечательном проекте», — сказал директор Сургутской филармонии Яков Черняк на открытии инсталляции в международном аэропорту Сургута.

Планировалось, что сегодня, в день рождения композитора, ярким аккордом мероприятия в аэропорту должны были стать наш Симфонический оркестр и хоровая капелла «Светилен». Но затянувшаяся пандемия внесла коррективы: концертная программа, посвященная Бетховену, транслировалась в зале прилёта на большом экране, а представителей Национального туристического офиса Германии, которые и организовали проект, пригласили заглянуть на репетицию оркестра в филармонию.

Путешественник и блогер Максим Безуглый весь день знакомился с достопримечательностями Сургута в компании с одной из скульптур коллекции «Людвиг ван Бетховен — Ода «К радости», делая фоторепортаж для отчётности. Снег, «Старый Сургут», Мост через Обь — маршрут классический. А посещение единственной в Югре филармонии, да еще и в период сплошного онлайна — это эксклюзив и комплимент самому Бетховену.

Уже на входе в просторное здание журналист отметил, как тщательно соблюдаются меры по соблюдению чистоты и контролю находившихся в здании людей. Тепловизор, антисептики, маски в достатке, дистанция между артистами… Неудивительно, что после девяти месяцев без аплодисментов публики (!) последние светились от вида появившихся столичных гостей. Финал знаменитой Пятой симфонии в исполнении Симфонического оркестра под управлением главного дирижера Станислава Дятлова придал особую торжественность событию. По словам агента Национального туристического офиса Германии, такой приём оставит о Сургуте самые светлые впечатления и популярный контент.

Золотая скульптура, подаренная филармонии, органично вписалась в интерьер большого зала и стала предметом повышенного внимания. Впрочем, по задумке авторов селфи с миниатюрной копией статуи композитора в Германии и должны появиться в разных уголках мира в большом количестве.

Сами скульптуры напоминают садовые фигуры: лёгкие, из эксклюзивных элементов. Это, как уверяет автор, важный элемент повседневной жизни Германии. Позднее, по словам руководства учреждения, новому обитателю здания подберут подходящее место, где гости смогут сфотографироваться и улыбнуться Бетховену в ответ. Осталось дождаться первых «живых» концертов!

Кстати: Пассажиры Сургутского аэропорта смогут увидеть работы немецкого скульптора Оттмара Херля до марта 2021 года. Совершив вояж по стране, работы вновь вернутся в Москву, где будут проданы как арт-объекты на аукционе.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 173, комментариев: 2
Комментарии:
вера
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Сегодня в 15:38
красота
Сергей Б
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Сегодня в 16:10
Вот это нормальные же барышни на фото. Вот таких в мэры надо. И главное со слухом у них все в порядке. И с чувством прекрасного.
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