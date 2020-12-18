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​Весна близко. Школьников Сургутского района готовят к каникулам и учат принимать решения

Полноценному отдыху школьников в Сургутском районе коронавирус не помешает

​Весна близко. Школьников Сургутского района готовят к каникулам и учат принимать решения
Фото: facebook.com/trubetskoisraion

Новогодние каникулы стартуют менее чем через две недели — в школах Сургутского района, однако, уже готовятся к весеннему отдыху детей, а также разрабатывают новые принципы организации питания. Об изменениях в образовательной системе рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Так, зимние каникулы дети проведут вместе с родителями дома — Новый год традиционно семейный праздник, решили власти района, поэтому лагери с дневным пребыванием школьников на этот период открывать не станут, тем более что в настоящее время культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях запрещены. С онлайн-форматом, каким бы привлекательным он ни был, частить тоже не стоит: первую декаду января школьникам рекомендуют провести время с родителями.

Иное дело — весенние каникулы: «Если санэпидобстановка позволит, то они будут в привычном формате, если же нет, то в дистанционном», — рассказала «Вестнику Сургутского района» Татьяна Османкина. Несмотря на продолжающуюся пандемию, денежные средства на организацию отдыха в бюджете запланированы в полном объеме: «Мы очень надеемся, что санэпидситуация изменится к лучшему и наши дети получат возможность организовать свой досуг и отдых в лагерях, которые мы будем открывать. И конечно же, выездной отдых тоже будет восстановлен».

Для выездного отдыха в Сургутском районе, кстати, созданы все условия: напомним, что в Русскинской для этих целей действует лагерь «Кар-Тохи. Навыки будущего», а также Арт-парк, в котором в октябре открыли новую игровую площадку «Йонтэх» (кстати, в переводе с хантыйского это и есть «игра») — последний появился, исходя из запроса самых юных жителей поселений района. «Именно дети сначала обрисовали этот проект, а потом уже взрослые воплотили его в реальность», — говорит о концепции заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Финансы, которые были в этом году выделены на содержание круглосуточного лагеря «Кар-Тохи. Навыки будущего», вернулись в бюджет. Впрочем, дети без занятий не остались — для них организовали онлайн-лагери с проведением дистанционных развлекательных и познавательных мероприятий и даже организацией питания. Естественно, дистанционного, но вполне реального — все участники получали продуктовые наборы.

Вопросы питания, кстати, требуют к себе особого внимания: во время обучения школьники обеспечены полноценными обедами, но и здесь есть возможность для креатива. Так, в поселке Барсово решили протестировать… шведский стол. Детям предлагают комплексные обеды с возможностью выбора разных блюд: старшеклассники выбирают сами, а за маленьких учеников решают родители, которые могут определиться с меню своих чад на неделю в онлайн-формате.

Проект имеет не только приземленные цели — накормить детей, но и воспитательные: «Чем раньше ребенок начнет вникать в расчетно-платежные системы, тем быстрее сформируется его готовность принимать самостоятельные решения», — объясняет Татьяна Османкина. Уроки, каникулы и даже перемены в школе — все должно работать на благо социализации и гармоничного развития детей.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 31, комментариев: 0
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