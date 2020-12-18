Ремонтная кампания объектов ЖКХ в Сургутском районе обеспечила жителей теплом

На ремонт объектов ЖКХ в Сургутском районе в этом году направили 160 миллионов рублей: в стоимость вошли работы по замене трубопроводов, обновлению котельных и прочих объектов.

Поле для деятельности — широчайшее: как рассказала siapress.ru заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина, наследие муниципалитета — аварийные сети и ветхое жилье, и чтобы справиться с ним, требуется приложение сил и серьезные инвестиции.

Так, степень изношенности сетей по району колеблется на уровне 60-70 процентов, ежегодно идут ремонты и замена. Так, этим летом отремонтировали около 12 километров труб, то есть порядка 3,5 процента от общей протяженности. Рекомендованный Минстроем показатель — пять процентов ежегодно, однако учитывая комплекс жилищно-коммунальных проблем, которые решает муниципалитет, и 3,4 процента — показатель серьезный. Основная доля финансирования приходится на бюджет района: всего потратили 138,8 миллиона рублей, 27,94 миллиона из них предоставлены округом.

Впрочем, есть и федеральные средства — ими также распоряжаются на благо жителей. В этом году, например, серьезная перестройка шла в поселениях Лямина, Сытомино и Высокий мыс — здесь идет реконструкция местных котельных, которые до сих пор работают на мазуте, в то время как модернизированные объекты используют сжиженный природный газ. «Общая стоимость проекта — 162 миллиона рублей, — подсчитал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — 60 процентов будет профинансировано за счет средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 19,5 процента — из районной казны, 20,5 процента инвестирует инициатор проекта — наш МУП УТВиВ №1».

Масштабные работы идут и в Ульт-Ягуне — там котельная работает уже сорок лет, она требует к себе внимания — износ объекта составил 70 процентов. «Есть определенный срок эксплуатации. Своевременно нужно производить ремонты, не дожидаясь, когда там произойдет какая-то авария, или качество услуг начнет ухудшаться, и потом через какое-то время это менять», — объясняет необходимость ремонта глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов.

Работы здесь будут продолжаться и в 2021 году — после ремонта котлов и исполнительных устройств заменят теплообменное оборудование, заодно обновят фасад и крышу. Всего на коммунальное обновление только в Ульт-Ягуне потратят порядка сорока миллионов рублей, причем ожидается, что траты себя окупят за счет использования более современного оборудования.

Подводя итоги ремонтного года, власти уже озаботились продолжением процесса: идет поиск подрядчиков для того, чтобы организовать ремонт в 2021 году. Только на подготовку к следующему отопительному сезону здесь готовы потратить 124 миллиона рублей — при этом серьезный вклад в улучшение жизни в районе могли бы сделать сами жители. По словам Дины Кузьминой, сегодня более половины из них — 6,5 тысячи лицевых счетов из 12 тысяч — имеют задолженность за коммунальные услуги. Речь идет о сумме, превышающей один миллиард рублей: к слову, это примерная стоимость ремонта всех сетей, о которых говорилось в начале статьи.

Взявшись за дело всем миром, проблему износа трубопроводов можно было бы решить — все зависит от сознательности населения. Полного закрытия долгов администрация Сургутского района, однако, не ждет — работу строит, исходя из имеющихся средств.