Работа по благоустройству поселений Сургутского района продолжается

Беспрецедентная сумма — 165 миллионов рублей: столько было направлено на благоустройство общественных пространств в поселениях Сургутского района в 2020 году. Пока из-за коронавируса население сидело по домам — на улицах, в парках, скверах полным ходом велись работы. Всего в этом году запустили 14 проектов, многие из которых звучат, что называется, во весь голос — на уровне не района даже, а всего округа.

Так, например, со всего региона летом в Высокий мыс съезжаются музыканты на бардовский фестиваль: запрос на культурное пространство здесь существует много лет — в ответ на него построят бардовскую площадь в виде гитары с местом для традиционных палаток, сценой с навесом и даже площадкой для костра. Проезды, тротуары, естественно, прилагаются. Пока на руках у администрации поселения — визуализации, по которым, собственно, и будет вестись работа. Этот проект — многолетний: предполагается, что его реализация завершится осенью 2022 года.

Еще один многолетний проект — работа с этнопарком в Русскинской. О нем знают уже не только в округе, но и по всей России: в этом году проект взял бронзу в конкурсе благоустройства сельских поселений. К выделенным муниципальным средствам, таким образом, приложили десять миллионов рублей, которые поселение получило как приз за третье место.

Сквер «Арт-парк «Этноград» в Русскинской появился в прошлом году. Так же, как и в Высоком мысу, здесь власти действуют, исходя из запроса населения, в данном случае — совсем молодого. «Территория эта появилась по запросу детей, то есть именно дети сначала обрисовали этот проект, а потом уже взрослые воплотили его в реальность», — объясняет заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина.

Реализация проекта этнопарка идет в несколько этапов: в этом году завершили второй, впереди — строительство новой зоны отдыха, которая включит в себя сквер на берегу местного озера.

Вообще же многие проекты благоустройства в районе рассчитаны не на один год. Причина простая: проекты масштабные, реализуются практически с нуля. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, до 2016 года муниципалитет благоустройства не знал в принципе. Нагонять приходится с серьезными финансовыми вложениями. «Планы на этот год были в размере 165 миллионов рублей — беспрецедентная сумма, — говорит Дина Кузьмина. — Сейчас, путешествуя по нашим поселениям, мы видим очень много красивых общественных территорий, которые появились в том числе в этом году».

Планка задана высокая — требуется как минимум ее не снижать. Так, в бюджете на будущий год на нужды благоустройства общественных территорий поселений Сургутского района снова выделено порядка 160 миллионов рублей. Есть и понимание, на какие именно цели они будут направлены: основные проекты уже определены, и более того — уже определены подрядчики, которые займутся работами: соответствующие аукционы проведены вовремя, работы стартуют в следующем году.