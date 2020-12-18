Двенадцатый кандидат в главы Сургута – оператор нефтегазовой компании Алексей Рогов

Двенадцатый кандидат на место мэра Сургута – сотрудник «Сургутнефтегаза» 37-летний Алексей Рогов.
По его словам, он уже работал в муниципальных предприятиях, но не занимал главенствующую роль. Также претендент отметил, что имеет высшее экономическое образование, что, несомненно, поможет ему, если он выиграет выборы.
«Я не буду сидеть сложа руки. В городе есть ряд проблем, которые необходимо решить – они и в сфере образования, и в сфере ЖКХ, и в других частях нашей жизни. Не хотелось бы откладывать их в долгий ящик», – подчеркнул Алексей Рогов.
Алло, а чего вас до этого не было видно?
Где ваша общественная деятельность?
Каких чиновников вы долбили этими проблемами?
Чего вы решите на уровне города, если вы даже на работе рот на начальника не разеваете, когда нарушаются ваши трудовые права?