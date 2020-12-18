Двенадцатый кандидат в главы Сургута – оператор нефтегазовой компании Алексей Рогов

Двенадцатый кандидат на место мэра Сургута – сотрудник «Сургутнефтегаза» 37-летний Алексей Рогов.

По его словам, он уже работал в муниципальных предприятиях, но не занимал главенствующую роль. Также претендент отметил, что имеет высшее экономическое образование, что, несомненно, поможет ему, если он выиграет выборы.

«Я не буду сидеть сложа руки. В городе есть ряд проблем, которые необходимо решить – они и в сфере образования, и в сфере ЖКХ, и в других частях нашей жизни. Не хотелось бы откладывать их в долгий ящик», – подчеркнул Алексей Рогов.