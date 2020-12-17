Убыток Utair за девять месяцев 2020 года составил 1,3 миллиарда рублей

Доходы авиакомпании Utair за девять месяцев 2020 года составил 24,9 млрд рублей. К такому же периоду прошлого года он снизился на 46 процентов. Расходы были сокращены на 43 процента – до 24,9 млрд рублей. Чистый убыток компании составил 1,3 млрд рублей. Результаты деятельности публикует пресс-служба перевозчика.

«Прогноз на 2021 год для авиаотрасли непростой. Чтобы смягчить негативное влияние кризиса и гарантировать своим пассажирам выполнение полетов, Utair оптимизирует маршрутную сеть. Государство оказывает компании поддержку в виде субсидий, и мы надеемся на сохранение этих мер в следующем году», — отметил финансовый директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Игорь Петров.