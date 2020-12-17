Заведующий отделением травмцентра Сургута, обвиняемый в получение взяток от пациентов, продолжает медицинскую деятельность

Заведующий ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, продолжит медицинскую деятельность на законных основаниях. Об этом siapress.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Представитель ведомства уточнил, что суд по избранию меры пресечения обвиняемого уже состоялся. «Ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия. Медицинской практикой ему заниматься не запрещено», – сказал собеседник агентства. При избрании меры пресечения учитывались профессиональные качества медика, а также его раскаяние и частичное признание вины: «В медицинском сообществе его считают хорошим специалистом».

Ранее стало известно, что врача-ортопеда задержали после получения денег от одного их пациентов. Следствию известно о трех эпизодах преступной деятельности обвиняемого. У подозреваемого и его семьи нашли более 20 миллионов рублей, шесть квартир и два земельных участка. Доктору предъявлено обвинение по п.«б» ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере и получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством.