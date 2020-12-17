В полиции озвучили подробности смертельного ДТП в Сургуте

В полиции Сургута рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего в четверг, 17 декабря, около 11.15 на остановке «Улица Бахилова».

«По предварительным данным, 82-летняя сургутянка выходила из автобуса, водитель 1963 года рождения, не убедившись, что все пассажиры вышли и отошли на безопасное расстояние, начал движение. В результате произошел наезд на пенсионерку. В результате полученных травм сургутянка скончалась на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка по факту происшествия продолжается. Перед принятием процессуального решения будут установлены все обстоятельства произошедшего.