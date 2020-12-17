Генеральный директор ООО «Брикс» подал заявку на участие в выборах главы Сургута

Очередным претендентом на пост главы Сургута стал еще один предприниматель – 36-летний Артем Теплов, генеральный директор ООО «Брикс».

Отмечается, что его заявка стала одиннадцатой. В этот же день изъявили свое желание побороться за место градоначальника глава управляющей компании «Возрождение», безработный горожанин и выходец из местной администрации.

Напомним, что документы на участие в выборах мэра города можно подать до 12 января 2021 года. 18 числа следующего месяца станет известно, кто займет место Вадима Шувалова. На данный момент обязанности главы муниципалитета исполняет Анна Томазова.