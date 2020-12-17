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Сургутяне задолжали почти 700 млн рублей имущественных налогов

Жителей Сургута, задолжавших налоговой инспекции свыше 670 млн рублей, ждут судебные приставы и не ждут берега заморские

Сургутяне задолжали почти 700 млн рублей имущественных налогов

340 млн рублей имущественных налогов должны были сургутяне по состоянию на 30 ноября 2020 года. Стоит отметить, что по сравнению с началом года сознательность граждан заметно подросла – в январе инспекция недосчитала 574 млн рублей. Однако после 1 декабря, когда истек срок «возврата долгов» государству, задолженность увеличилась почти вдвое, составив 672 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе инспекции ФНС России по Сургуту, к нарушителям закона могут применяться следующие санкции:

Во-первых, инспекция направит требование об уплате налога и пени по адресу регистрации или выгрузит его в личный кабинет, а при неисполнении требования обратится в суд за вынесением в отношении вас судебного приказа.

Во-вторых, направит вынесенный судом приказ в адрес службы судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, а также работодателю либо в банк, где открыты расчетные счета, в том числе и зарплатные.

В-третьих, проинформирует работодателя о наличии задолженности с целью побуждения к ее погашению или вызовет на комиссию с представителями городской прокуратуры.

В-четвертых, налоговый орган совместно с представителями службы судебных приставов может навестить вас по адресу регистрации и произвести арест имущества на сумму, указанную в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

И, в-пятых, что многие считают самым неприятным, ограничит выезд за пределы страны.

Как узнать и оплатить налоговую задолженность за имущество?

  • через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на портале nalog.ru;
  • на портале госуслуг gosuslugi.ru – здесь можно не только проверить долг, но и оплатить его. Услуга доступна всем пользователям со стандартной и подтвержденной учетной записью;
  • в любом отделении банка.

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Сегодня в 15:46, просмотров: 191, комментариев: 0
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