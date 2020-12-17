Жителей Сургута, задолжавших налоговой инспекции свыше 670 млн рублей, ждут судебные приставы и не ждут берега заморские

340 млн рублей имущественных налогов должны были сургутяне по состоянию на 30 ноября 2020 года. Стоит отметить, что по сравнению с началом года сознательность граждан заметно подросла – в январе инспекция недосчитала 574 млн рублей. Однако после 1 декабря, когда истек срок «возврата долгов» государству, задолженность увеличилась почти вдвое, составив 672 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе инспекции ФНС России по Сургуту, к нарушителям закона могут применяться следующие санкции:

Во-первых, инспекция направит требование об уплате налога и пени по адресу регистрации или выгрузит его в личный кабинет, а при неисполнении требования обратится в суд за вынесением в отношении вас судебного приказа.

Во-вторых, направит вынесенный судом приказ в адрес службы судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, а также работодателю либо в банк, где открыты расчетные счета, в том числе и зарплатные.

В-третьих, проинформирует работодателя о наличии задолженности с целью побуждения к ее погашению или вызовет на комиссию с представителями городской прокуратуры.

В-четвертых, налоговый орган совместно с представителями службы судебных приставов может навестить вас по адресу регистрации и произвести арест имущества на сумму, указанную в постановлении о возбуждении исполнительного производства.

И, в-пятых, что многие считают самым неприятным, ограничит выезд за пределы страны.

Как узнать и оплатить налоговую задолженность за имущество?