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​Десятка замыкается: на пост главы Сургута объявился еще один претендент

Десятым кандидатом в главы Сургута стал руководитель управляющей компании «Возрождение»

​Десятка замыкается: на пост главы Сургута объявился еще один претендент
Фото: 2 гис

В борьбу за право стать мэром Сургута вступил еще один кандидат. Им стал Виктор Лыгалов, который в данный момент является генеральным директором управляющей компании «Возрождение». Сам выдвиженец говорит о том, что Сургут – это его родной город и он хочет делать все на благо горожан: «Хотелось бы как-то поучаствовать в жизни города, внедрить свои программы, чтобы сургутянам было комфортно жить. Вроде бы все делается, но есть у нас и обманутые дольщики, и всевозможные недоработки по многим фронтам – все это надо решать».

Таким образом, 17 декабря комиссия по отбору претендентов зарегистрировала третьего кандидата. Всего желающих занять высокую должность набралось десять человек. Имя нового главы Сургута станет известно 18 января, когда депутаты городской думы сделают свой выбор.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 390, комментариев: 0
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