Следственный комитет Сургутского района завел уголовное дело на мужчину, который подрался с тремя полицейскими

В Сургутском районе иностранец попытался совершить побег из полицейского участка, куда его привезли за нарушение общественного порядка и незаконное пребывание в России: мужчина ударил по лицу своего конвоира, а затем подрался еще с двумя силовиками.

Инцидент произошел 7 декабря 2020 года. Отмечается, что дебошир находился в состоянии наркотического опьянения. Одному из сотрудников правопорядка он повредил связки, однако такое ожесточенное сопротивление не помогло ему скрыться от правосудия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.