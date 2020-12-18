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Завтра сургутский боец ММА проведет четвертый бой на профессиональном ринге

В субботу дзюдоист Николай Коваленко из Сургута сойдется с белорусом в турнире ММА

Завтра сургутский боец ММА проведет четвертый бой на профессиональном ринге

Николай Коваленко, заслуженный мастер спорта по универсальному бою, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо, неоднократный чемпион России, мира и Европы по вышеперечисленным дисциплинам... не устали читать? В общем мы тоже гордимся нашим титулованным бойцом, который завтра проведет свой четвертый поединок на профессиональной арене ММА в рамках турнира по смешанным единоборствам RCC 8 в Екатеринбурге.

Соперником сургутянина станет белорус Александр Липский. Предыдущий бой 29-летний воспитанник спортивной школы «Ермак» выиграл в начале ноября в ОАЭ.

(фото с поединка в Дубае, ОАЭ)

Посмотреть схватку можно будет в прямом эфире в субботу, 19 декабря в 17.00 на канале «Матч! Боец».

Кстати, месяц назад Николай был гостем в нашей студии и рассказал о том, как меняется жизнь обычного сургутского парня, после того, как он становится спортсменом высокого уровня.


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17 декабря в 14:05, просмотров: 727, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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18 декабря в 13:09
На первый взгляд можно прочитать "... подал заявление на конкурс на главу Сургута"

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