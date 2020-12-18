В субботу дзюдоист Николай Коваленко из Сургута сойдется с белорусом в турнире ММА

Николай Коваленко, заслуженный мастер спорта по универсальному бою, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер спорта по самбо, неоднократный чемпион России, мира и Европы по вышеперечисленным дисциплинам... не устали читать? В общем мы тоже гордимся нашим титулованным бойцом, который завтра проведет свой четвертый поединок на профессиональной арене ММА в рамках турнира по смешанным единоборствам RCC 8 в Екатеринбурге.

Соперником сургутянина станет белорус Александр Липский. Предыдущий бой 29-летний воспитанник спортивной школы «Ермак» выиграл в начале ноября в ОАЭ.

(фото с поединка в Дубае, ОАЭ)

Посмотреть схватку можно будет в прямом эфире в субботу, 19 декабря в 17.00 на канале «Матч! Боец».



Кстати, месяц назад Николай был гостем в нашей студии и рассказал о том, как меняется жизнь обычного сургутского парня, после того, как он становится спортсменом высокого уровня.