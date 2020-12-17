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​Трагичная случайность: в Сургуте автобус насмерть переехал пенсионерку

В Сургуте в ДТП с участием автобуса погибла пенсионерка

​Трагичная случайность: в Сургуте автобус насмерть переехал пенсионерку
Фото: Безопасный двор

Нелепое ДТП произошло 17 декабря на на остановке «Бахилова» в Сургуте. По предварительной информации пресс-службы УМВД, женщина вышла из автобуса, следовавшего по маршруту № 51, поскользнулась и угодила под колеса общественного транспорта. В это время водитель начал движение, не убедившись, что пассажир отошел на безопасное расстояние.


Фото: 86.мвд.рф

Личность пострадавшей полиции пока не удалось установить. Документов при ней не оказалось. По внешним признакам женщина была пенсионного возраста. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники УМВД. Выясняются обстоятельства произошедшего и данные погибшей сургутянки.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 592, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 14:31
Кто то недавно миллион тон песков рассыпал
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:05
Сколько же можно писать о борьбе с гололедом на страницах СИА ПРЕСС? Бесполезно. А воз и ныне там. Отписки. Хотя этот вопрос о безопасности граждан и их здоровью это главное в деятельности ГА по содержанию улиц, дорог, дворов. Если поднять медицинскую статистику по травматологии, то это сотни граждан получившие ушибы и переломы при гололеде. Пугающаяся статистика. При этом не все обращаются за медицинской помощью. . И тем не менее никто из ответственных лиц за причинённый ущерб гражданам не заплатил из своего кармана. Может быть и штрафует ГА , но эффекта нет. Ещё раз. Все пешеходные переходы и остановки необходимо очищать от льда регулярно. Аксиома. Иначе беда. Этого трагического случая можно было бы избежать, если бы чистили от дожа остановки. Искренние соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью жительницы Сургута.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 15:18
Поправка. «...если бы чистили от льда остановки». И ещё. В своё время нарком железнодорожного транспорта СССР Лазарь Каганович говорил: «У каждой аварии есть свои Фамилия, Имя, Отчество». Как нельзя, кстати это подходит, к данной трагедии. И это не только, и не столько водитель автобуса. Здесь должен отвечать ответветственный за уборку льда у остановок. И это должны быть не стрелочники, а руководители. Прокуратура должна объективно разобраться, найти и наказать виновных в гибели человека.
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