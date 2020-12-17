В Сургуте в ДТП с участием автобуса погибла пенсионерка

Нелепое ДТП произошло 17 декабря на на остановке «Бахилова» в Сургуте. По предварительной информации пресс-службы УМВД, женщина вышла из автобуса, следовавшего по маршруту № 51, поскользнулась и угодила под колеса общественного транспорта. В это время водитель начал движение, не убедившись, что пассажир отошел на безопасное расстояние.



Фото: 86.мвд.рф

Личность пострадавшей полиции пока не удалось установить. Документов при ней не оказалось. По внешним признакам женщина была пенсионного возраста. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники УМВД. Выясняются обстоятельства произошедшего и данные погибшей сургутянки.