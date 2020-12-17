В Сургуте во время самоизоляции значительно вырос спрос на стройматериалы

Пандемия заставила жителей Сургута активно строить частные дома, а также ремонтировать уже имеющуюся недвижимость – к такому выводу пришли эксперты компании «УралИнтерьер», проанализировав спрос на стройматериалы. Специалисты отмечают, что по сравнению с январем-сентябрем 2019 года потребность в ресурсах для ремонта и возведения жилища увеличилась на более чем 50 процентов.

«Карантин значительно повысил интерес уральцев к строительству частных домов и отдыху на собственных дачах, ставшему на время хорошей альтернативой зарубежным курортам. По моему мнению, высокий спрос на частные дома и, соответственно, стройматериалы в связи со второй волной коронавируса в Сургуте сохранится до конца 2020 года и в 2021 году – некоторые граждане продолжат самоизоляцию, другие решат таким способом сохранить сбережения, а третьих привлекут низкие ставки по вкладам на строительство коттеджа», –резюмировал генеральный директор ООО «УралИнтерьер» Юрий Балуев.