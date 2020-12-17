Безработный сургутянин Игорь Лубягин вступил в предвыборную гонку

Найти работу в администрации — на должности главы Сургута решил горожанин Игорь Лубягин, который подал документы в комиссию по отбору претендентов на место градоначальника. Таким образом, он стал девятым претендентом в компании со спортсменкой, бизнесменом, выходцем из городской администрации, ее оппонентом и другими.

Лонг-лист претендентов собирается до 12 января 2021 года, после чего специальная комиссия проведет отсев. Окончательный список кандидатов передадут депутатам думы Сургута 18 января — тогда же они и выберут нового градоначальника.