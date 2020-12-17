Мэром Сургута хочет стать еще один руководитель сетевого СМИ

Очередным кандидатом на место градоначальника в Сургуте стал Алексей Горбатюк. О новом претенденте известно, что его трудовая деятельность ранее была связана с ПАО «Сургутнефтегаз» и отделом по работе со СМИ сургутской администрации. Сейчас он является руководителем сетевого издания «Наш Сургут» и рекламного агентства.

Своими планами Алексей поделился с корреспондентом siapress.ru: «Долгое время наблюдал за Вадимом Николаевичем, за его деятельностью, как он перестраивал какие-то направления, внедрял новшества. Это касается и дорог, и обратной связи с населением. Достаточно много интересного реализуется, что можно продолжать. Также есть свое видение новых проектов».

На данный момент комиссия по отбору претендентов зарегистрировала восемь человек, желающих занять высокую должность. Прием документов продолжится до 12 января 2021 года. Выбрать нового главу Сургута предстоит депутатам думы города 18 января.