Депутаты Сургута обсудили проблемы движения транспорта в районе Грибоедовской развязки

На Т-образном перекрестке Югорский тракт-Показаньева в Сургуте изменили схему движения. С крайней правой раньше можно было проехать только в сторону «Больничного комплекса». Теперь в районе лыжной базы «Снежинка» движение прямо разрешено со всех полос. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Роман Богач на комитете по нормотворчеству городской думы.

Предполагается, что такие изменения помогут разгрузить перекресток. Хотя, по мнению заместителя председателя думы Артема Кириленко, принятые меры вряд ли будут иметь большой эффект: спасет положение только перестройка транспортного узла в районе Грибоедовской развязки. В этой части города в часы пик дороги всегда очень плотно заполнены.

Народные избранники подняли еще одну проблему движения автотранспорта Аварийную ситуацию при выезде с «бабочки» на улицу Семена Билецкого создают несколько условий: встречаются три потока машин перед нерегулируемым пешеходным переходом. Просьбу депутатов о рассмотрении возможности установки в этом месте кнопочного светофора для пешеходов чиновники пообещали рассмотреть.