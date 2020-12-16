Строительство завода по производству труб в Сургутском районе приостановлено

Запуск строительства завода по производству сварных труб нефтяного сортамента в Сургутском районе откладывается: работа совместного предприятия российской компании «Северсталь» и итальянской Tenaris пока не началась. Об этом РБК рассказал генеральной директор «Северстали» Александр Шевелев.

«Пока что мы закончили первую фазу, получив разрешение на строительство, и готовы в любой момент продолжить работы. Мы видим снижение спроса на такие трубы, но верим, что рынок таких труб перспективен», — прокомментировал он.

Снижение спроса — ключевое, но не единственное возможное условие откладывания строительства завода, отмечает проектный менеджер Михаил Кадников. «Могу предположить, что завод будет выпускать сварные трубы диаметром до 760 мм — учитывая размер трубы, они могут использоваться только в межпромысловых условиях, — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом siapress.ru. — Но в этом году с целью стабилизации цены на нефть ОПЕК + приглашенные страны, включая Россию, приняли соглашение об уменьшении добычи, что привело к сокращению инвестпрограмм в нефтяных компаниях. Что, как следствие, значительно — на 30-50 процентов — уменьшило закуп труб у сталелитейной промышленности».

Кроме того, следует помнить: на сталь наступает пластик — нефтяные компании рассматривают возможность приобретения труб из различных видов этого материала, и этот фактор также может повлиять на планы по запуску завода в Югре.

Говоря о снижении спроса на продукцию завода по производству труб, эксперт siapress.ru назвал два возможных варианта развития событий. Если откладывание срока запуска строительства связано с временным снижением спроса, то за проект не стоит волноваться: «До его первой продукции пройдет минимум два года — за это время спрос должен восстановиться», — говорит Михаил Кадников.

Второй вариант — сложнее: он учитывает прогнозы президента Владимира Путина, сделанные во время его декабрьского визита в Тобольск. «Если Северсталь ориентируется на прогноз Владимира Путина о снижении спроса на нефть после 2025 года, то, скорее всего, на проекте трубного завода можно поставить крест уже сейчас…» — заключает эксперт.

Окончательную ясность в судьбу проекта, однако, внесет решение «Северстали» — ждать его придется недолго. «Мы считаем, что это не будет какой-то длительный период времени. Недавно мы обсуждали этот проект с нашими партнерами и договорились следующие переговоры провести через пару месяцев», — уверил Александр Шевелев.

Напомним, что подготовка к строительству ведется в Сургутском районе — в районе поселка Солнечный уже два года: в ноябре 2018 года это место было определено правительством Югры. До этого планировалось, что завод построят в Сургуте, однако оказалось, что место, на которое метила «Северсталь», находится в пределах охранной зоны другого промышленного гиганта — Сургутнефтегаза.

Планируется, что общий объем инвестиций в создание завода Северстали составит около 13 миллиардов рублей, а прогнозы по выручке достигают 18 миллиардов.