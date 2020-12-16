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Трубный завод Северстали в Сургутском районе замер в ожидании

Строительство завода по производству труб в Сургутском районе приостановлено

Трубный завод Северстали в Сургутском районе замер в ожидании
Фото: rr-grup.ru​

Запуск строительства завода по производству сварных труб нефтяного сортамента в Сургутском районе откладывается: работа совместного предприятия российской компании «Северсталь» и итальянской Tenaris пока не началась. Об этом РБК рассказал генеральной директор «Северстали» Александр Шевелев.

«Пока что мы закончили первую фазу, получив разрешение на строительство, и готовы в любой момент продолжить работы. Мы видим снижение спроса на такие трубы, но верим, что рынок таких труб перспективен», — прокомментировал он.

Снижение спроса — ключевое, но не единственное возможное условие откладывания строительства завода, отмечает проектный менеджер Михаил Кадников. «Могу предположить, что завод будет выпускать сварные трубы диаметром до 760 мм — учитывая размер трубы, они могут использоваться только в межпромысловых условиях, — сказал эксперт в разговоре с корреспондентом siapress.ru. — Но в этом году с целью стабилизации цены на нефть ОПЕК + приглашенные страны, включая Россию, приняли соглашение об уменьшении добычи, что привело к сокращению инвестпрограмм в нефтяных компаниях. Что, как следствие, значительно — на 30-50 процентов — уменьшило закуп труб у сталелитейной промышленности».

Кроме того, следует помнить: на сталь наступает пластик — нефтяные компании рассматривают возможность приобретения труб из различных видов этого материала, и этот фактор также может повлиять на планы по запуску завода в Югре.

Говоря о снижении спроса на продукцию завода по производству труб, эксперт siapress.ru назвал два возможных варианта развития событий. Если откладывание срока запуска строительства связано с временным снижением спроса, то за проект не стоит волноваться: «До его первой продукции пройдет минимум два года — за это время спрос должен восстановиться», — говорит Михаил Кадников.

Второй вариант — сложнее: он учитывает прогнозы президента Владимира Путина, сделанные во время его декабрьского визита в Тобольск. «Если Северсталь ориентируется на прогноз Владимира Путина о снижении спроса на нефть после 2025 года, то, скорее всего, на проекте трубного завода можно поставить крест уже сейчас…» — заключает эксперт.

Окончательную ясность в судьбу проекта, однако, внесет решение «Северстали» — ждать его придется недолго. «Мы считаем, что это не будет какой-то длительный период времени. Недавно мы обсуждали этот проект с нашими партнерами и договорились следующие переговоры провести через пару месяцев», — уверил Александр Шевелев.

Напомним, что подготовка к строительству ведется в Сургутском районе — в районе поселка Солнечный уже два года: в ноябре 2018 года это место было определено правительством Югры. До этого планировалось, что завод построят в Сургуте, однако оказалось, что место, на которое метила «Северсталь», находится в пределах охранной зоны другого промышленного гиганта — Сургутнефтегаза.

Планируется, что общий объем инвестиций в создание завода Северстали составит около 13 миллиардов рублей, а прогнозы по выручке достигают 18 миллиардов.


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16 декабря в 18:45, просмотров: 670, комментариев: 5
Комментарии:
AlexMatrosov
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16 декабря в 19:45
"Владелец «Северстали», российский миллиардер Алексей Мордашов в ближайшее время получит построенную для него на немецкой верфи Lürssen 142-метровую суперъяхту. Об этом сообщает Forbes. Как отмечается, яхту передадут новому владельцу в первом квартале 2021 года. До этого сроки сдачи проекта неоднократно переносились: изначально планировалось, что Мордашов получит судно в 2019 году, позже сдачу отложили на 2020 год, однако и в эти сроки на верфи уложиться не смогли. Название яхты также претерпело несколько изменений: сначала она называлась Redwood, затем OPUS, а в итоге была переименована в Nord («Север»). По информации Forbes, данное судно станет одним из крупнейших в мире в своем классе. Так, яхта Мордашова займет 10-е место в мировом рейтинге после яхты «A+», принадлежащей королевской семье Абу-Даби, и четвертое в российском рейтинге после Eclipse Романа Абрамовича, Dilbar Алишера Усманова и Sailing Yacht A Андрея Мельниченко. По оценкам экспертов, строительство Nord могло обойтись его владельцу в сумму от 300 до 500 миллионов долларов в зависимости от внутренней отделки. Ожидается, что шестипалубное судно сможет принимать до 36 гостей в 20 каютах. Известно, что яхта оснащена двумя вертолетными площадками, бассейном, спа-салоном и дайвинг-центром. Также ее пассажиры смогут воспользоваться джакузи, зоной для барбекю и пляжной зоной. Для обслуживания судна необходима команда из более чем 40 человек. "
Пока не до этого, за яхту расплатится и достроит завод.
Злая Эллочка
не нравится
16 декабря в 20:42
Вот так и получился опус попус. Прогноз печальный. Пол ярда ежегодно в бюджет не помешали бы.
Мономах
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16 декабря в 21:47
Ну вот вам еще один каток в районе в перспективе
Alkonowa1ow
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16 декабря в 22:22
Заморозка проекта ввиду отсутствия в настоящее время гарантированного рынка сбыта трубной продукции после предполагаемых огромных инвестиций «Северстали» в трубный завод в Сургуте следовало бы ожидать. Это плохая новость. Зависимость от рынка нефти опять же. И опять пластик и другие современные материалы наступают. «Нефтехим» в Тобольске- вот инвестиции в проект, как говорится «всех времён и народов». Неужели нет иных вариантов для привлечения инвестиций в округ кроме, как в сфере нефти и газа? А яхта - это хорошая инвестиция для Мордашова. Особенно в период пандемии, где можно отсидеться и переждать. И кроме того попутешествовать и отдохнуть. Знают капиталисты куда народные деньги тратить! Однако, с 2018 года «мусолить» и трубить во всю в СМИ о «трубном проекте», как о результате успешной работы округа и района по привлечению инвестиций.... и опа облом. Классика. «Хотели как лучше......».Нехорошо. Совсем нехорошо.
йося
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16 декабря в 22:45
Бабло в трубу, как это по нашему
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