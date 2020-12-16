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​Первая женщина в кандидатах! Зарегистрировались еще два претендента на пост главы Сургута

Главой Сургута хотят стать спортсменка и консультант бухгалтерского обслуживания

​Первая женщина в кандидатах! Зарегистрировались еще два претендента на пост главы Сургута
Фото: ural-meridian.ru

Среди претендентов на пост главы Сургута появилась первая женщина. Комиссия по отбору претендентов зарегистрировала еще двух.

Пока известно, что первой стала мастер спорта по кикбоксингу, директор частной фирмы и многодетная мать, имя раскрывать не стала.

Вторым стал Александр Желамский, 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания в ООО «Партнер», также работает риелтором в агентстве недвижимости «РИЦ».

«Моя цель — улучшение жизни населения. Все для людей», — прокомментировал он в беседе с корреспондентом siapress.ru. Для достижения цели он собирается сначала вникнуть в суть всех проблем города, потом начать действовать. Одна из первостепенных задач — создание новых рабочих мест для горожан.

Таким образом, к нынешнему моменту на кресло сургутского градоначальника нацелились семь человек. Прием документов идет до 12 января 2021 года. Окончательный выбор сделают депутаты думы Сургута 18 января.


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16 декабря в 16:02, просмотров: 1134, комментариев: 4
Комментарии:
Mobii
не нравится
16 декабря в 16:44
"Пока известно, что первой стала мастер спорта по кикбоксингу, директор частной фирмы и многодетная мать, имя раскрывать не стала." - это как вообще????
Сергей Б
не нравится
16 декабря в 17:07
Ну нормальная такая женщина зарегистрировалась. Почти что с веслом.

Жаль, что фотографии нет.
6xz34e
не нравится
16 декабря в 17:38
Уважаемый Мобил!Теперь ,надеюсь.Вам понятно.почему барышням все же не стоит занимать такой пост.В нашем случае...сказать все о себе,кроме имени,фамилии,образования...получается "Лунтик +" ,хотя просится "-".
Alkonowa1ow
не нравится
16 декабря в 18:15
Активность женщин радует. Однако настораживает, что мастер спорта и многодетная мать. Тут в ГД задумались о том, что 22 их парламентария из «мастеров спорта» зря проедаются в парламенте. Как законодатели они зря занимают место. В то время как большой спорт сдаёт позиции все больше и больше. Поэтому будет тренд спортсменов и артистов во власть не брать по партийным спискам. По одномандатным округам без проблем. Если народ изберёт. Второе, как многодетная мать времени у неё на детей на посту Главы совсем не будет. Стоит ли жертвовать детьми во имя призрачных целей сделать «революцию» в жизни города? «Утром деньги, а вечером стулья.- А можно наоборот?-Можно! Но деньги вперёд!». Речь о том, что претендентам на пост Главы города нужно обязательно прежде знать проблемы города и знать как их решать. А не наоборот пост Главы, а потом вникать в суть проблем города и пути их решения.
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