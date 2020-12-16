Главой Сургута хотят стать спортсменка и консультант бухгалтерского обслуживания

Среди претендентов на пост главы Сургута появилась первая женщина. Комиссия по отбору претендентов зарегистрировала еще двух.

Пока известно, что первой стала мастер спорта по кикбоксингу, директор частной фирмы и многодетная мать, имя раскрывать не стала.

Вторым стал Александр Желамский, 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания в ООО «Партнер», также работает риелтором в агентстве недвижимости «РИЦ».

«Моя цель — улучшение жизни населения. Все для людей», — прокомментировал он в беседе с корреспондентом siapress.ru. Для достижения цели он собирается сначала вникнуть в суть всех проблем города, потом начать действовать. Одна из первостепенных задач — создание новых рабочих мест для горожан.

Таким образом, к нынешнему моменту на кресло сургутского градоначальника нацелились семь человек. Прием документов идет до 12 января 2021 года. Окончательный выбор сделают депутаты думы Сургута 18 января.