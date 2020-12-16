Житель Сургутского района предстанет перед судом за интимные переписки с маленькими девочками в социальных сетях

Житель Сургутского района совращал несовершеннолетних девочек: мужчина высылал им фото своих гениталий и порно. От пострадавших подозреваемый требовал прислать ему интимные фотографии, а также склонял своих жертв к действиям сексуального характера.

Преступления совершались с 2016 по 2019 год. Югорчанин общался с 12-13 летними девочками во «ВКонтакте», используя при этом разные аккаунты с фейковыми именами.

На сегодняшний день выявлено девять фактов преступлений. В июле 2020 года силовики Сургутского района обвинили этого же мужчину в 34 аналогичных преступлениях, дело уже рассматривает суд.

«По настоящему уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, а также принимаются меры по выявлению иных фактов преступной деятельности. Расследование продолжается», – рассказали в СК Югры.