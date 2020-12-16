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​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию

Кандидат на пост главы Сургута Илья Попов оказался связан с совладельцем «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым

​Совпадение? У кандидата на пост главы Сургута обнаружились связи с бизнесменами, желающими получить теплосети в концессию
Фото siapress.ru, list-org.com

Пятый кандидат на пост главы Сургута, бизнесмен Илья Попов, оказался опосредованно связан с людьми, желающими получить городские тепловые сети в концессию. Соответствующие данные есть в информационном сервисе list-org.com.

По данным портала, Илья Попов руководит компанией «Капитал Север Строй», которой на 100 процентов владеет Кристина Попова. А она, в свою очередь, является генеральным директором ООО «Автоуниверсал Статус», учредитель и владелец которого – Алексей Бобров. Это известный бизнесмен, который совместно с Артемом Биковым владеет и руководит «Корпорацией СТС», имеющей большой интерес в концессии теплосетей Сургута.

Возможно, это просто любопытное совпадение, так как у Артема Бикова и Алексея Боброва довольно много разнообразных предприятий на территории всего Урала и за его пределами.

Напомним, что возможная передача теплосетей Сургута в концессию — один из самых острых политических и экономических вопросов для города. В последние недели он стал центром ожесточенной аппаратной борьбы в администрации и думе Сургута.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 498, комментариев: 9
Комментарии:
Районный критик
не нравится
Сегодня в 14:22
следует ли из этого текста, что наш будущий мэр попов? кто интересно в это верит?
Местный
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Сегодня в 14:23
А Кристина то - Вадимовна. Неужели связи есть?)))
Районный критик
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Сегодня в 14:27
вадимовна! и попова! и может быть она не однофамилица???
а еще попова зовут илья. хммммм нет ли тут связи?
Ыть
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Сегодня в 14:40
Ух конспирологи бушуют)
а шо если ее илья наградил ее фамилией, должностью и бог знает чем еще? и ваще в девичестве она Зюзюля, а папа Вадик сиди щас бедный в Подольске и икает, проклиная тефаль
Mobii
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Сегодня в 14:43
ну не на 100, на 2/3 - ребят, после таких порталов выписки с ЕГРЮЛ скачивать всё же достовернее
Mobii
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Сегодня в 14:52
ООО «Автоуниверсал Статус» - учредитель 1 - бобров, там нет кристины
Mobii
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Сегодня в 15:02
удаляйте нафиг, пока они не обиделись. ХЗ, как лист-орг строит связи, но в выписках из егрюл я нигде не вижу кристину рядом с бобровым или биковым
Местный Mobii
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Сегодня в 15:14
А чо сразу удаляйте? Исторические связи тоже приветствуются)))
Mobii Местный
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Сегодня в 15:25
я про то, что неподтвержденные связи. Надо было цепочку разложить.
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