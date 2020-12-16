Кандидат на пост главы Сургута Илья Попов оказался связан с совладельцем «Корпорации СТС» Алексеем Бобровым

Пятый кандидат на пост главы Сургута, бизнесмен Илья Попов, оказался опосредованно связан с людьми, желающими получить городские тепловые сети в концессию. Соответствующие данные есть в информационном сервисе list-org.com.

По данным портала, Илья Попов руководит компанией «Капитал Север Строй», которой на 100 процентов владеет Кристина Попова. А она, в свою очередь, является генеральным директором ООО «Автоуниверсал Статус», учредитель и владелец которого – Алексей Бобров. Это известный бизнесмен, который совместно с Артемом Биковым владеет и руководит «Корпорацией СТС», имеющей большой интерес в концессии теплосетей Сургута.

Возможно, это просто любопытное совпадение, так как у Артема Бикова и Алексея Боброва довольно много разнообразных предприятий на территории всего Урала и за его пределами.

Напомним, что возможная передача теплосетей Сургута в концессию — один из самых острых политических и экономических вопросов для города. В последние недели он стал центром ожесточенной аппаратной борьбы в администрации и думе Сургута.