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​«Найдите мужа». Как пережить пожароопасный новогодний период, рассказали в администрации Сургута

Фейерверки и петарды на улицах Сургута запускать нельзя, напомнили чиновники

​«Найдите мужа». Как пережить пожароопасный новогодний период, рассказали в администрации Сургута
Фото: siapress.ru

Запуск петард и фейерверков на улицах, во дворах и тем более в помещениях запрещен: об этом сургутянам сегодня напомнил начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев.

Запрет — дело традиционное: неопасную пиротехнику в зданиях можно использовать только при проведении спортивных мероприятий и концертов (понятно, что здания в этом случае достаточно просторные). В квартирах и на балконах максимум, на который можно рассчитывать, — безобидные бенгальские свечи и хлопушки: у них самый низкий класс опасности — первый, отметил чиновник.

Как обычно, на новогодний период — с 14 декабря до 11 января — в Сургуте введен особый противопожарный режим. Тем, кому праздник без салюта — не праздник, рекомендуют отправляться со всеми фейерверками на открытое пространство — в администрации разрешили устраивать шоу на объездной (Югорский тракт), в акватории Саймы, в сквере «Молодежный» и на площадях СурГУ и Нефтяников.

Впрочем, в управлении по делам ГО и ЧС реалистично смотрят на положение дел: перечисленные площадки для запуска рекомендуются из года в год, но на них обычно никто не ходит — при наступлении новогодней полуночи все высыпают в свои дворы и как могут повышают уровень пожарной опасности. Иногда это удается: так, в первые минуты 2020 года, например, горели обшивка одного из многоквартирников, а в другом в квартире заполыхала елка. Потушили все оперативно, но праздник явно был подпорчен и для жильцов, и для дежуривших пожарных.

Поэтому чиновники напоминают: если уж сил бежать на объездную нет, следует помнить, что любой запуск фейерверка возможен только на расстоянии как минимум 50 метров от ближайшего дома.

Добропорядочным горожанам, которые приходят в ужас от действий соседей, советуют жаловаться на них по номеру 112, но лучше попытаться самостоятельно образумить слишком радующихся буянов. Женщинам, естественно, последнее не рекомендуется — этим должен заниматься муж или молодой человек, а если такового нет, до Нового года нужно его срочно найти, пошутил Пухтеев.

«Мы исходим из того, что праздновать Новый год будут взрослые, разумные, трезвомыслящие люди, — уже более серьезно заключил глава управления по делам ГО ЧС. — Принимая во внимание плотную застройку, прошу помнить об опасности запуска фейерверков во дворах».


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Сегодня в 13:35, просмотров: 219, комментариев: 0
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