В Сургуте клинический наркоман и его приятель предстанут перед судом за разбой и попытку убийства

В Сургуте пойдут под суд два молодых человека, которые во время ограбления квартиры попытались убить 52-летнюю женщину. Им грозит по 20 лет тюрьмы.

Преступление было совершено в декабре 2019 года. Больше месяца злоумышленникам удавалось скрываться от правоохранительных органов.

По версии следствия, в декабре прошлого года 22-летний студент, который учился и жил в Екатеринбурге, приехал домой в Сургут. В один из дней он решил ограбить квартиру знакомых, чтобы купить наркотики. Идти на дело в одиночку он не решился и предложил 21-летнему приятелю присоединиться.

20 декабря около 18.00 злоумышленники, зная, что дома никого не будет, надели маски и проникли в квартиру. Когда они искали деньги, в жилище вошла 52-летняя хозяйка.

«21-летний обвиняемый схватил за шею и с целью удушения с силой сдавил ее. В это время 22-летний обвиняемый нанес женщине не менее 4 ударов кухонным ножом в область груди и живота. Убедившись что женщина потеряла сознание и истекает кровью, полагая что она мертва, обвиняемые продолжили поиски ценностей и через некоторое время покинули квартиру, похитив ювелирные изделия общей стоимостью более 65 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Женщина не погибла только потому, что вернулся ее супруг. Он вызвал скорую, которые смогли спасти жизнь пострадавшей, но она осталась инвалидом.

Подозреваемые в преступлении на следующий день уехали в Екатеринбург, где более месяца проживали в съемной квартире. «Спустя месяц следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили злоумышленников, из которых 21-летний к тому моменту вернулся в Сургут и задержан 31 января 2020 года, 22-летний обвиняемый задержан 2 февраля в Екатеринбурге. В ходе предварительного следствия они заключены под стражу. Несмотря на непризнание вины, следователями собраны достаточные доказательства виновности соучастников и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в пресс-службе.

Уточняется также, что обвиняемый в разбойном нападении и покушении на убийство 22-летний студент признан наркотически зависимым психолого-психиатрической судебной экспертизой.