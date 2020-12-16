На должность сургутского градоначальника претендует директор ООО «КапиталСеверСтрой» Илья Попов

Пятым кандидатом на должность главы Сургута стал 30-летний генеральный директор ООО «КапиталСеверСтрой» Илья Попов. На момент публикации материала неизвестно, был ли у претендента опыт работы в политической сфере.

Напомним, что другими желающими занять кресло мэра стали Вадим Абдуррахманов, Андрей Инкин, Александр Побережный и Дмитрий Мартышин. Выборы нового главы состоятся 18 января 2021 года, подавать заявки можно до 12 числа следующего месяца. На данный момент обязанности градоначальника исполняет Анна Томазова.