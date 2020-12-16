Приемка ледовых городков в Сургуте закончится на этой неделе

Ёлки, ледовые фигуры, горки — все новогодние городки в Сургуте будут готовы к концу недели. Об этом рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин, который в ближайшие дни будет выполнять приемку всех локаций.

Всего из в Сургуте семь, городки построены на тех местах, которые определили сами жители города на голосовании. За одним исключением: не удалось разместить новогодний городок на территории жилого комплекса «Возрождение» — помешали трудности с организацией безопасности и доступа маломобильным группам населения. Его перенесли на территорию у торгового центра «Росич».

Вопросы безопасности — одни из основных, на которые обращают внимание при приемке городков. «Мы отслеживаем выполнение подрядчиком технического задания, — объясняет Юрий Валгушкин. — По каждой локации есть конкретная схема расположения фигур, горок, елки — проверяем их наличие, размеры, отсутствие остатков льда и т.п. В том числе подписываем паспорта безопасности».

Кстати: Основные темы новогоднего украшения Сургута в этом году — юбилеи Югры и Союзмультфильма. Напомним, что 10 декабря отмечалось 90летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, а в 2021 году 85-летие отпразднует главный поставщик мультиков для советских детей.

Несмотря на то, что упомянутые паспорта безопасности ни на один городок еще не подписан, местную детвору это не останавливает: локации, в которых установлены ледяные герои советских мультфильмов, уже пользуются популярностью. Чиновники, однако, просят родителей угомонить своих чад и дождаться выходных, к которым все городки проверят, а необходимые бумаги подпишут. В том, что процесс приемки пройдет без задержки, сомнений у администрации нет: работы почти на всех объектах уже завершены, исключение — центральная площадь на проспекте Ленина, где, по словам Валгушкина, сопряжены работы по окончанию строительства и городков, и самой площади.

Как бы там ни было, и тут успеют к концу недели, заверил он: работает проверенный годами подрядчик. В этом году ему заплатят 8,4 миллиона рублей, притом что первоначально выделяли 12 миллионов — цену снизили в ходе традиционных торгов.

Напомним: ледовые городки в этом году построены на центральной площади у Газпрома, на территории у железнодорожного вокзала, у строящегося храма на проспекте Мира, возле торгового центра «Росич». Украшают также парк «Кедровый Лог», а еще 18 дворов преображаются усилиями местных ТОСов.

Своя тематика — у историко-культурного центра «Старый Сургут»: здесь уже стоят ледяные скульптуры на тему космонавтики — есть и луноход, и пепелац, и даже «Сокол Тысячелетия» из «Звездных войн». Еще одно отличие от прочих городков — вход на территорию ИКЦ платный, но недорогой: 50 рублей с посетителя.