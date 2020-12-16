Врио главы Сургута Анна Томазова ответит на вопросы горожан на тему «Спорт»

Временно исполняющая обязанности главы Сургута Анна Томазова проведет эфир в аккаунтах администрации в соцсетях. В новом статусе ей придется ответить на вопросы горожан, касающиеся темы спорта. Запись появится 16 декабря в 18:00.

Этот эфир планировал провести еще 9 декабря ушедший с поста главы Вадим Шувалов. В тот день он как раз объявил о своем уходе. Ожидаемо, что вопросов у сургутян накопилось немало. Тем более, что тема спорта в последнее время держится на слуху: судьба злополучного физкультурно-оздоровительного диспансера вызывала у общественности опасения. В комментариях к анонсу эфира уже появляются вопросы об этом.

Подробно о том, что целый год происходило с медучреждением, и какой итог получился у этой истории, в прямом эфире siapress.ru выясняли главный редактор газеты «Новый Город» Светлана Могилдан, вице-премьер городской думы Артем Кириленко и президент федерации бокса города Сургута Антон Малаховский.