Второе предприятие по производству масок и медицинской одежды открылось в Сургуте: это поможет округу закрыть потребность в СИЗах

В Сургуте началось производство СИЗов и спецодежды. Мощность предприятия – 998,4 тыс. одноразовых медицинских масок и 24 тыс. комплектов одноразовой медицинской одежды в месяц. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Югры.

«Все изделия производятся из отечественных материалов. Поставщиками стали компании из Москвы, Нижнекамска и Самары. Первоначально мы планируем закрывать потребности автономного округа в средствах индивидуальной защиты, поставляя нашу продукцию и в медучреждения, и в свободную продажу», – сказал руководитель предприятия Андрей Стельмах.

В пресс-службе правительства отметили, что это второе производство, а первое было начато в Батово. Ожидается, что вместе эти организации должны обеспечить потребность региона в средствах индивидуальной защиты.