Из Сургута из-за неисправности не может вылететь самолет «Аэрофлота»

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» СУ-1513 сообщением «Сургут — Шереметьево» задерживается почти на сутки из-за технической неисправности воздушного судна. Самолет должен был отправиться в Москву 15 декабря в 8.00, однако вылет перенесен на 16 декабря 6.00.

«Причина задержки – техническая неисправность воздушного судна. Оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Сургутской транспортной прокуратуры», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается также, что на рейс зарегистрировано 34 пассажира.