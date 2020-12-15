Власти Сургута озвучили проблему несоответствия нормативам 143 пешеходных переходов

На комитете по нормотворчеству городской думы власти Сургута заявили, что проблемными остаются пешеходные переходы и ограждения. 143 зебры не соответствуют требованиям государственных стандартов. Их планируют привести в порядок уже в следующем году.

Всего на улично-дорожной сети Сургута числится 631 пешеходный переход. Из них 160 обустроили в 2020 году за счет бюджетных средств. Также остро стоит проблема с установкой ограждений – потребность в них оценивается в 95 миллионов рублей.

Сейчас департамент городского хозяйства мэрии Сургута старается выйти из положения и там, где это возможно, использовать живую изгородь. Однако депутатов комитета волновал другой вопрос. «У нас очень плохо освещены пешеходные переходы. Люди в сумерках в черной одежде идут, их не видно. Есть же какие-то современные технологии, подсвечивающие этот переход. Это не только моя просьба, это огромное количество замечаний от горожан», – высказался член городского парламента Эдуард Иваницкий.

Это замечание представители администрации обещали взять на контроль. Также члены комитета обратили внимание на то, что правила дорожного движения распространяются не только на владельцев авто, но и на пешеходов, которым в темное время суток следует использовать светоотражающие элементы одежды.