Сургутянин Вадим Абдуррахманов, судившийся с администрацией города и главой Сургутского района, зарегистрировался кандидатом в градоначальники

Очередным претендентом на пост главы Сургута стал горожанин Вадим Абдуррахманов, руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды».

Он известен как оппонент городской администрации, долгое время судившийся с чиновниками из-за того, что они, по его словам, хотели лишить его статуса многодетного отца, чтобы он не претендовал на земельный участок для строительства дома.

Абдуррахманов также известен как «главный коммунист Югры». За ним тянется шлейф скандальности. В этом году он уже участвовал в выборах главы муниципалитета — пытался возглавить сельское поселение Сытомино. После неудачи он оспаривал результаты выборов. До этого на Абдуррахманова подавал в суд глава Сургутского района Андрей Трубецкой, которого коммунист в пылу назвал жуликом.

Главный мотив выдвижения Абдуррахманова — борьба за власть: именно так объяснил он свое участие в выборах главы Сургута корреспонденту siapress.ru.

Ранее в качестве претендентов на пост главы Сургута зарегистрировались сургутяне Андрей Инкин, Александр Побережный и Дмитрий Мартышин. Абдуррахманов, при учете его скандальной эксцентричности, в этой компании первый политик.