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​Сургутского депутата оштрафовали за невыплату зарплаты, несмотря на давно закрытый долг

Невыплата зарплаты обойдется депутату сургутской думы Евгению Барсову в 200 тысяч рублей

​Сургутского депутата оштрафовали за невыплату зарплаты, несмотря на давно закрытый долг
Фото: vk.com/evgenii_barsov

200 тысяч рублей придется заплатить сургутскому депутату Евгению Барсову — мировой суд ХМАО оштрафовал его как генерального директора компании «Сургутстройтрест» за невыплату заработной платы сотрудникам.

О решении суда говорится на его официальном сайте: там же указана сумма невыплаченной зарплаты — порядка 3,6 миллиона рублей за два месяца.

Сам Барсов таким поворотом удивлен: по его словам, инцидент с невыплатой произошел еще в 2016 году, судебный процесс по делу инициировали год спустя — при этом долги по зарплате к этому моменту уже были выплачены и «никаких претензий у рабочих к «Сургутстройтресту» не было, более того, они никаких заявлений на Барсова и не подавали».

Отсутствие заявлений от пострадавших уже заинтересовало адвокатов: «В ходе следствия, а также в ходе судебного процесса так и не было установлено: кому не выплачивалась зарплата, в каком размере, за какой период. То есть в деле даже не установлены пострадавшие, суммы и период. Все допрошенные в суде граждане заявили, что, все деньги еще несколько лет назад выплачены и претензий они никаких не имеют, а уж тем более к Барсову, который, наоборот ситуацию тогда решил», — написал Барсов на своей странице «ВКонтакте».

Разбираться во всех перипетиях теперь придется уже городскому суду: защита Барсова заявила о том, что не признает его вину и подала жалобу на пересмотр дела.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 255, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Ефимов
не нравится
Сегодня в 14:13
Кому то из сургутской шоблы ты не нравишься.
Mobii Александр Ефимов
не нравится
Сегодня в 14:23
а он-то святой
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