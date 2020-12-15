Сургутский ТОС устроил праздник для жителей микрорайона в честь открытия снежного городка

Территориальное общественное самоуправление №25 первым сдал снежный городок и устроил праздник для юных сургутян. На елку собралась детвора двух микрорайонов 13 и 13А. Во дворе на Лермонтова, 6/2 появилась ледяная горка, забавные снежные фигуры и пышная елка. Сказочными персонажами нарядились самоуправленцы, помогли разнообразить программу и начинающие артисты из akter_surgut. С торжества каждый ребенок ушел с небольшим сладким подарком.

Ранее siapress.ru сообщал, что в 2020 году 18 ТОСов обустраивают снежные городки во дворах жилых домов. Таким образом, у большинства сургутян благодаря деятельности МКУ «Наш город» появится возможность вблизи дома организовать досуг для детей.