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В Сургуте появится круглогодичная ярмарка

Сургут попал во всероссийский проект «Русские ярмарки»: теперь в городе появится новый культурный центр с торговыми точками

В Сургуте появится круглогодичная ярмарка
фото: Администрация Сургута

В Сургуте откроется круглогодичная ярмарка – об этом стало известно 14 декабря на совместном заседании членов совета по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства в округе.

«Инвестиционный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития Югры. Исполнительно-распорядительным органам Сургута необходимо в срок до 30 декабря завершить мероприятия по освобождению земельного участка, а также согласовать его предоставление без проведения торгов», – подчеркнул замгубернатора округа Алексей Забозлаев.

Отмечается, что этот ярмарочный комплекс будет входить в сетевой проект «Русские ярмарки», который разросся по всей стране. На площадке объекта будут проводиться культурные, досуговые, просветительские, развлекательные мероприятия, в числе которых фестивали, концерты, городские праздники, мастер-классы и другие события, организованные с учетом особенностей Ханты-Мансийского автономного округа.


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Сегодня в 12:08, просмотров: 281, комментариев: 2
Комментарии:
Dochimacho
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Сегодня в 15:08
Кто инвестор и где будет локация сего проекта?
Мономах
не нравится
Сегодня в 15:30
Ловкачи! Без аукциона мимо бюджета городского земельку протаскивать!
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