Жителя Сургута обманули на 104 тысячи: он хотел сходить на свидание, но девушка оказалась аферисткой

Доверчивого сургутянина обманула девушка с сайта знакомств –аферистка заработала на 24-летнем парне 104 тысячи рублей.

Как рассказал сам потерпевший, он познакомился с мошенницей в интернете. Девушка сообщила, что хочет сходить в театр. После этого общение перетекло в Инстаграм, где мошенница отправила горожанину ссылку на покупку билетов онлайн. Сайт оказался обманкой, со счета парня списали все накопления, а в театр он так и не сходил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.