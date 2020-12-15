Новые фонари в сургутском сквере Старожилов начали портиться — из-под пластика полез пеноплекс

Время чугунных уличных фонарей ушло: на замену им пришли конструкции из пластика и пеноплекса, в чем убедились сургутские вандалы и добропорядочные горожане. Первые успели разбить несколько новеньких фонарей в сквере Старожилов, вторые — прислать в редакцию siapress.ru несколько фотографий с комментарием: «Вот так у нас благоустраивают город: фонари — из поролона. Это вообще безопасно?»

С этим вопросом корреспондент siapress.ru обратился в администрацию Сургута.

Оказалось, что пластик и пеноплекс на замену надежному чугуну пришли всерьез и надолго: в пресс-службе администрации отметили, что такие материалы — «вариант нормы». Корпус фонаря сделан из пластика, а внутри материал, изолирующий электрические линии: конструкция сертифицирована и полностью безопасна, уверили специалисты.

«Освещение перед сдачей объекта было проверено и одобрено, опасности для горожан никакой возникнуть не должно. В том, что сейчас некоторые фонари выглядят непрезентабельно, виноваты вандалы. Их будут искать», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута.