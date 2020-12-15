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​Фонари… из поролона?! Сургутян поразило благоустройство сквера Старожилов

Новые фонари в сургутском сквере Старожилов начали портиться — из-под пластика полез пеноплекс

​Фонари… из поролона?! Сургутян поразило благоустройство сквера Старожилов
Фото: siapress.ru

Время чугунных уличных фонарей ушло: на замену им пришли конструкции из пластика и пеноплекса, в чем убедились сургутские вандалы и добропорядочные горожане. Первые успели разбить несколько новеньких фонарей в сквере Старожилов, вторые — прислать в редакцию siapress.ru несколько фотографий с комментарием: «Вот так у нас благоустраивают город: фонари — из поролона. Это вообще безопасно?»

С этим вопросом корреспондент siapress.ru обратился в администрацию Сургута.

Оказалось, что пластик и пеноплекс на замену надежному чугуну пришли всерьез и надолго: в пресс-службе администрации отметили, что такие материалы — «вариант нормы». Корпус фонаря сделан из пластика, а внутри материал, изолирующий электрические линии: конструкция сертифицирована и полностью безопасна, уверили специалисты.

«Освещение перед сдачей объекта было проверено и одобрено, опасности для горожан никакой возникнуть не должно. В том, что сейчас некоторые фонари выглядят непрезентабельно, виноваты вандалы. Их будут искать», — сообщили в пресс-службе администрации Сургута.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 626, комментариев: 13
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 10:37
на даче у себя пусть делают из пластика
Сергей Б
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Сегодня в 11:02
Какая власть такие и фонари.

Удручает только что пришли всерьез и надолго.
Злая Эллочка
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Сегодня в 11:05
Чтоб мягко на голову падать было.
Flyer
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Сегодня в 12:11
Ой, ну да, ну да...
закупили дешевый шлак(интересно, не по цене ли чугуна?) и пытаются теперь представить как "соврюменные тенденции"...
Вот и вся суть благоустройства от временщиков, главное - деньги освоили, молодцы!
Проспект Ленина тоже,наверное, монтажной пеной облагородят.

П.С.
Фонарь, кстати, чрезвычайно убог своей непропорциональной формой, даже если не знать подробностей...
Злая Эллочка Flyer
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Сегодня в 12:42
Синей лентой.
Швондер.
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Сегодня в 12:47
Интересно, ни одного комментария о нелогичности действий граждан - в каком обществе народ ломает обшивку фонарей? Че за полинезия, нафиг их грызть то? Это же уличный фонарь. Может проблема в головах а не в фонарях
Iriska Flyer
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Сегодня в 12:47
Половина домов на Университетской на монтажной пене построены, у меня один приятель на этапе котлована купил в Северной Венеции квартиру, следил за стройкой, а когда увидел как сквозные дыры в стенах тупо запенивают, потом как трещины пошли ещё до новоселья, он продал эту квартиру и купил скромный коттедж на Сайме. Про карточные домики в районе ЖД и ПИКСа промолчим... Технологии это новые! понятно?
Миледи
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Сегодня в 12:48
Все печальнее и грустнее стало наблюдать за тем, как нам нагло выдают Г в фантике за конфетку. И при этом честными глазами, с улыбкой, уверенным тоном говорят, что это вариант нормы. Вспомнились и "кладбищенские" ограды на улицах, которые, между прочим, оказались из пластика. Интересно было бы посмотреть сколько это все великолепие стоило на бумаге.
Злая Эллочка Миледи
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Сегодня в 13:06
Год назад в Екатеринбурге такие установили. 30 штук. Обошлись в 2 миллиона рублей. 66 666 за штуку.
Mobii Миледи
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Сегодня в 13:30
разумеется, заборы это зло и бесполезны, но хотя бы то, что они из пластика - это плюс. Когда они из чугуна, то при дтп они разлетаются смертельными кусками.
Mobii Злая Эллочка
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Сегодня в 13:31
если б их правильное нименование найти, то можно глянуть на госзакупках. По слову фонарь ничего не нашел
Александр Ефимов
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Сегодня в 14:15
Попову сколько мозги канифолили?Шувалова бы надо за попу взять.
Ыть Александр Ефимов
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Сегодня в 14:26
Эту "попу" уже другие взяли((
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