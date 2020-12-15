Открытие фестиваля ледовых фигур в ИКЦ «Старый Сургут» пройдет сегодня

Фестиваль ледовых фигур «Звездам навстречу» откроется сегодня в историко-культурном центре «Старый Сургут» в онлайн-формате: об этом сообщила пресс-служба ИКЦ. Несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавируса, посмотреть на фигуры все-таки можно в реальности: организаторы обещают все меры предосторожности, включая раздельные вход и выход.

Посмотреть будет на что: ледовые фигуры ваяли не только местные мастера, но и специалисты из Тюмени, Красноярска, Томска и даже из южного Краснодара.

Тематика — 60-летие первого полета человека в космос, которое будет отмечаться в 2021 году. По этому поводу на территорию «Старого Сургута» прибыли всевозможные космические корабли — от реальных «Союза-4» и «Союза-5» до легендарного «Сокола Тысячелетия» из «Звездных войн». Настоящий луноход будет соседствовать с вымышленным пепелацем, встреча Громозеки и профессора Селезнева — сцена из мультфильма «Тайна третьей планеты» будет явлена посетителям воочию.

В онлайн-формате организаторы обещают торжественное открытие — презентацию фигур с участием местных и приезжих артистов, новогоднее представление от Деда Мороза и прочие зрелища. Увидеть все можно будет на сайте «Старого Сургута» и в пабликах ИКЦ в соцсетях.