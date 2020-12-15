«РЖД» займется ремонтом пункта техобслуживания станции «Сургут» и заплатит из своего кармана

На станции «Сургут» Свердловской железной дороги, расположенной 696 километре на линии Войновка–Нижневартовск, будет реконструирован пункт техобслуживания локомотивов. Он предназначен для экипировки и снабжения тепловозов горюче-смазочными материалами, дизельным топливом, охлаждающей и дистиллированной водой, а также сухим песком, обтирочными материалами и выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию подвижного состава.

«Планируется строительство участка для техобслуживания тепловозов, демонтаж одного из цехов техобслуживания и действующего участка железнодорожных путей. Кроме того, здесь демонтируют дорожные покрытия, опоры линий электропередач и технологические эстакады, попадающие под развитие путевого хозяйства. В ходе реализации проекта планируется и укладка новых железнодорожных путей для маневра и отстоя локомотивов, а также реконструкция и размещение на площадках локомотивных депо новых объектов и сооружений, необходимых для технического обслуживания и экипировки 75 единиц подвижного состава в сутки», – рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Отмечается, что деньги на ремонт пойдут из бюджета застройщика – ОАО «РЖД».