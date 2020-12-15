Вышел юбилейный том об истории ХМАО-Югры

Презентация юбилейного тома «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории» прошла в онлайн-формате на минувшей неделе. В него вошли и «Очерки истории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 900-летию первого упоминания Югры в русских летописях)». Книга написана c участием ученых Сургутского госуниверситета.

Очерки подготовлены по программе «Академическая история Югры» и включают статьи по археологии, этнографии, сведения о важнейших событиях развития автономного округа, материалы о создании национальной автономии, сведения о правовом положении коренных народов Югры, современной политике округа в сфере межнациональных отношений.

«Историческая память общества в целом обеспечивает непрерывность исторического развития, позволяя передавать воспоминания от поколения к поколению. Завершена большая работа над юбилейным томом «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории», который посвящен 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Это коллективная монография, ценность которой в комплексном подходе к освещению истории нашего края. А впереди стратегическая цель – написание восьмитомной «Академической истории Югры», — отметил ректор СурГУ Сергей Косенок.

Напомним, что проект «Академическая история Югры» — это восьмитомный труд историков ведущих научно-исследовательских институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска, создание которого, по предложению представителей гражданского общества, было инициировано правительством автономного округа и Сургутским госуниверситетом. Работа по выполнению проекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Академический труд станет одним из значимых источников для новой 20-томной «Истории России», подготовкой которой занимается Институт российской истории РАН. Восьмой том будет посвящен современной истории Югры.