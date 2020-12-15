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​Очерки древней и современной истории Югры презентовали в округе

Вышел юбилейный том об истории ХМАО-Югры

​Очерки древней и современной истории Югры презентовали в округе
Фото: wikimapia.org

Презентация юбилейного тома «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории» прошла в онлайн-формате на минувшей неделе. В него вошли и «Очерки истории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (к 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 900-летию первого упоминания Югры в русских летописях)». Книга написана c участием ученых Сургутского госуниверситета.

Очерки подготовлены по программе «Академическая история Югры» и включают статьи по археологии, этнографии, сведения о важнейших событиях развития автономного округа, материалы о создании национальной автономии, сведения о правовом положении коренных народов Югры, современной политике округа в сфере межнациональных отношений.

«Историческая память общества в целом обеспечивает непрерывность исторического развития, позволяя передавать воспоминания от поколения к поколению. Завершена большая работа над юбилейным томом «Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: основные вехи истории», который посвящен 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Это коллективная монография, ценность которой в комплексном подходе к освещению истории нашего края. А впереди стратегическая цель – написание восьмитомной «Академической истории Югры», — отметил ректор СурГУ Сергей Косенок.

Напомним, что проект «Академическая история Югры» — это восьмитомный труд историков ведущих научно-исследовательских институтов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута и Ханты-Мансийска, создание которого, по предложению представителей гражданского общества, было инициировано правительством автономного округа и Сургутским госуниверситетом. Работа по выполнению проекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Академический труд станет одним из значимых источников для новой 20-томной «Истории России», подготовкой которой занимается Институт российской истории РАН. Восьмой том будет посвящен современной истории Югры.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 403, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 10:25
Думается что это «Сизифов труд» и эта история в последствие будет переписываться еще не раз. Поскольку в разделе современной истории негативное влияние на социальное развитие Югры и РФ в целом, предательства и коррупции нынешней власти, в этой истории явно отражены не будут.
Alkonowa1ow Сергей Б
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Сегодня в 13:04
«Кто с «девушкой» кушает, тот ее и танцует». История Ханты-Мансийского национального округа 1930-1993 гг в составе Тюменской области советский период), можно сказать с уверенностью, будет написана с учетом либеральных фальсификаций (общий тренд) Новейшая история Югры с 1993 года, как субъекта Федерации будет очевидно приукрашена. Язвы «либерального капитализма» затонируют «тональным кремом». И получится «милый исторический академический труд» под неплохое освоение бюджетных средств в этой «Академической истории Югры». Мне так ка-а-жется. Вот у меня есть пятитомник Института истории РАН «Российское общество и вызовы времени» 2016 года (тираж 750 экземпляров) тоже академический труд аж целого института РАН. «Вода, вода - кругом вода....». «Товарищи ученые» хотелось бы знать: чего же ещё раз пережевывать историю «Югры» и открывать «новые исторические факты»: борьбу с Советской властью и «казымское восстание». Вот и литературе Еремей Айпин подсуетились и написал книжку о борьбе ханты с «режимом». Как и чукотский писатель Юрий Рытхэу вдруг «счастье народов чукчи в период советской власти» представил как национальное угнетение народа чукчи. «Начальник то Чукотки» угнетал народ чукчи? В фильме наоборот, он «открыл амбары» таможни и все раздал». Не исключён и художественный вымысел, но тренд очевиден. И в Югре Советская власть дала все коренным народам Югры. Как-то это все будет отражено и преподнесено в «Академической истории Югры»?
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