Жительницу Сургута обманули мошенники: они предложили ей инвестировать средства, а затем пропали

Сургутянка хотела заработать на инвестициях, но потеряла более 2,5 миллионов рублей. Как оказалось, женщина стала очередной жертвой дистанционных мошенников.

По словам горожанки, злоумышленник позвонил ей и, представившись брокером, предложил заняться инвестиционной деятельностью на платформе «Pro-trader». Купившись на возможность увеличить свои накопления, жертва в течении нескольких месяцев переводила деньги на разные банковские счета.

Как только мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что попалась на уловку и потеряла более 2,5 миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет», – сообщили в УМВД Сургута.