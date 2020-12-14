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​Прокуратура Сургута проверяет информацию о нарушении трудовых прав сотрудников поликлиники №2

Работники сургутской поликлиники, недовольные условиями труда, дошли до прокуратуры

​Прокуратура Сургута проверяет информацию о нарушении трудовых прав сотрудников поликлиники №2

Прокуратура Сургута проводит проверку по факту обращения сотрудников сургутской поликлиники №2, которые пожаловались на нарушение их трудовых прав.

«Проводится проверка по факту обращения девяти сотрудников медицинского учреждения, а также по факту публикации информации о возможном нарушении трудовых прав работников. Обращение в прокуратуру города поступило 26 ноября. Проверочные мероприятия идут совместно с представителями Государственной инспекции труда по ХМАО. Запланировано завершение проверки 20 декабря. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», – сообщила siapress.ru старший помощник прокурора округа Инга Филипенко.

Стоит отметить, что сотрудники поликлиники «Геолог» в эфире программы «Обратная связь» пожаловались на невыплаты компенсаций за сверхурочную работу, отсутствие доплат и выплат при подтвержденных случаях заражения коронавирусом на рабочих местах. По данным К-Информ, жалобу подписали 12 человек. Интересы работников поликлиники представляет известный городе правозащитник Сергей Иванов.

Получить комментарий в пресс-службе департамента здравоохранения и в поликлинике №2 на момент публикации новости не удалось. В приемной медучреждения сообщили, что главный врач Марина Тараник находится на совещании.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 825, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 16:06
Самая колхозная поликлиника в городе.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:06
Во, еще все остальные цифры за .опу взять да тряхнуть хорошенько
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:14
Если все взять и тряхнуть, то Сургут не только без медицинского руководства останется, но и без руководства всего города. Даже того, что еще не назначили. Авансом.
Злая Эллочка Сергей Б
не нравится
Сегодня в 22:22
Пелевин в районе скучает.
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