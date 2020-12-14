Сургутских доноров просят активнее сдавать кровь перед новогодними каникулами

Окружная станция переливания крови в Сургуте ждет регулярных доноров сдать цельную кровь перед новогодними праздниками.

«Особенно Службе крови требуются доноры с отрицательным резус-фактором и II группой крови Rh-положительный, – подчеркнули в пресс-службе медицинского учреждения. – Просим регулярных доноров позвонить в регистратуру Службы крови 37-68-09, 94-32-31 и записаться на ближайшее время».

Напомним, что 26 декабря в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске состоится рабочая донорская суббота. На донацию также необходимо записаться по телефонам регистратуры. «Перед донацией обязательно соблюдайте донорскую диету: откажитесь от жареной, солёной, острой и жирной пищи. С подробным перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови можно ознакомиться на сайте учреждения в разделе «Информация для доноров», – добавили в пресс-службе.