Александр Побережный из портала «О, Сургут!» зарегистрировался кандидатом в главы города

Еще один кандидат в главы Сургута зарегистрировался в думе города: им стал 27-летний Александр Побережный из паблика «О, Сургут!».

«Я прочитал, что можно подать заявку, — так прокомментировал свое выдвижение кандидат. — Моя цель — показать, что молодое поколение заинтересовано в политике, в том, чтобы город был лучше. У молодых на все есть свой взгляд».

По словам Побережного, на сегодня он чувствует, что многого достиг в Сургуте — и перед ним стоит выбор: либо уезжать из города и строить карьеру далее, либо остаться и сделать Сургут лучше. Выбрал второе, решив проверит, насколько серьезны шансы на победу.

Ранее сегодня siapress.ru сообщал о регистрации первого кандидата: им стал буровик Сургутнефтегаза Андрей Инкин.

Прием заявок от претендентов на главное кресло города будет идти до 12 января 2021 года — после чего список проредит специальная комиссия из представителей города и округа. Шорт-лист отдадут депутатам городского парламента, которые 18 января назовут имя нового градоначальника. До этого времени исполнять обязанности главы будет Анна Томазова.