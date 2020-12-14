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​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города

Александр Побережный из портала «О, Сургут!» зарегистрировался кандидатом в главы города

​Вторым кандидатом в главы Сургута стал руководитель одного из интернет-каналов города
Фото: vk.com/poberezzhniy

Еще один кандидат в главы Сургута зарегистрировался в думе города: им стал 27-летний Александр Побережный из паблика «О, Сургут!».

«Я прочитал, что можно подать заявку, — так прокомментировал свое выдвижение кандидат. — Моя цель — показать, что молодое поколение заинтересовано в политике, в том, чтобы город был лучше. У молодых на все есть свой взгляд».

По словам Побережного, на сегодня он чувствует, что многого достиг в Сургуте — и перед ним стоит выбор: либо уезжать из города и строить карьеру далее, либо остаться и сделать Сургут лучше. Выбрал второе, решив проверит, насколько серьезны шансы на победу.

Ранее сегодня siapress.ru сообщал о регистрации первого кандидата: им стал буровик Сургутнефтегаза Андрей Инкин.

Прием заявок от претендентов на главное кресло города будет идти до 12 января 2021 года — после чего список проредит специальная комиссия из представителей города и округа. Шорт-лист отдадут депутатам городского парламента, которые 18 января назовут имя нового градоначальника. До этого времени исполнять обязанности главы будет Анна Томазова.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 4050, комментариев: 30
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 14:27
ещё хлеще.
Да, Осургут хорошая штука, но - "Моя цель — показать, что молодое поколение заинтересовано в политике, в том, чтобы город был лучше. У молодых на все есть свой взгляд" - нигде не видно было его взгляда
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:37
Шоу продолжается.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:44
Когда уже симпатишные женщины кандидатши пойдут. Чтоб успеть определиться за кого болеть.

Не может же быть чтоб не заготовили для соблюдения равноправия полов.
Альберт Леонов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:48
Сам ворон считаешь? Сидишь тут. Вон что деятся!
Давно бы зарегился, минуту славы получил ...
Mobii Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:50
э, а геев и негров?
Ю.H. Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:53
Думаем отправить Светлану Могилдан
Альберт Леонов Mobii
не нравится
Сегодня в 14:54
Негров в городе по пальцам пересчитать можно. Не пойдут они..
Вот те которые-которых, геи, еще проявятся ..
Сергей Б Mobii
не нравится
Сегодня в 14:55
Геев по конституции запретили, слава те хосподи, хоть какая-то польза.

А с негром идея хорошая.


Альберт Леонов Mobii
не нравится
Сегодня в 14:55
Негров нет в городе , есть афро-сургутяне ..
Альберт Леонов Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:57
Будет: первая Леди - кандидат!
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 14:58
Честное слово, прям мою мысль прочитали.
хаски из Аляски Ю.H.
не нравится
Сегодня в 15:00
Есть предположение, что как минимум спортсмены поддержат эту кандидатуру. Вон с каким остервенением диспансер отстаивала))))
Альберт Леонов хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 15:02
В думе спортсменов мало.. можно сказать нет от слова совсем..
Любители ЗОЖ..
Сергей Б Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 15:02
Афро-мансийцы.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:03
Вот были бы выборы, то народ кого то из них бы и выбрал. А не "выборы" старых перунов старыми перунами
Районный критик Mobii
не нравится
Сегодня в 15:18
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б Швондер.
не нравится
Сегодня в 15:20
Да, лишили душу праздника. И симпатишной мэрши к которой музчины на прием в очередь бы выстраивались, проявляя гражданскую активность. В назидание району.
Сергей Б Ю.H.
не нравится
Сегодня в 15:35
А может еще успеет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:37
А там опа-на, форс-мажор – депутаты сбрендили не по указке проголосовали.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:50
Странная процедура отбора кандидатов на пост Мэра.Посидел почесал «репу», подал заявление и...стал кандидатом. Вот этот кандидат «с мышкой» в руке, лопату или метлу дворника в руках держал? Захотел стать «завхозом» города в «белых перчатках»? Я, не против, но адекватность в принятии решений в голове должна же быть? За буровика вопросов нет. Там самый легкий инструмент на буровой ключ весом в 25 кг. И грязи побольше, чем в городе. Потянет.
Mobii Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:55
вот тут ты в корне не прав - махать буровым ключом и исполнять указания начальства много ума не надо. Не потянет.
Мэр и не должен быть завхозом, все эти "крепкие хозяйственники" неуместны в 2020 году
Сергей Б Mobii
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Сегодня в 16:00
Но с мышкой то тоже явно не того…
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:01
Вот женщина с веслом нормально было бы.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:02
Или с коромыслом.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:09
Но не со скалкой.
йося
не нравится
Сегодня в 16:36
:Ждем когда появится очередной "кандидат"
Ванька Бегунов в миру Санька Ми......
Братва угомонитесь кое кто уже кое с кем повстречался и вопрос порешался, а все остальное досужие домыслы, жвачка для диванных икспертофф.
А вот кандидатура от нефтянников очень даже может быть, но!, она буде такакя неожиданная......
Так шо расслабьте булки и дышите ровно
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:37
В принципе, и не скрывает, что просто валить собирался из города. А вдруг чего выгорит, то еще здесь задержусь. А если не покатит, то дернуть всегда успею. Этот нарулит: нацюровать, да втикать, как у небратьев говорится.
Злая Эллочка
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Сегодня в 16:54
Я устал от звона фальшивых монет.
Я устал от модных парней на волне.
Я устал заставлять себя вести поскромней.
Я устал от этого города, но этот город на моей спине.

Наш второй кандидат поклонник Гуфа. )))
Alkonowa1ow Mobii
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Сегодня в 19:44
Почему? Из бурения, и первую очередь из буровых мастеров, выходили неплохие организаторы и самые лучшие руководители в истории Тюменской области и ХМАО. Примеры. Да их многие десятки. Тот же Виктор Китаев, буровой мастер, а затем первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС. Левин Геннадий Михайлович, будучи буровым мастером Нижневартовского УбР-1, несколько созывов был членом Президиума Верховного Совета РСФСР, Василий Сидорейко- народный депутат СССР из левинского УБР-2. Да и все 80–е годы у руля города стоял по профессии нефтяник- буровик. Нет, не скажите, что в бурении думать не надо. Ещё как надо! Ведь именно в бурении трудятся лучшие организаторы производства у нефтяников. Доказано практикой. К примеру, первый нарком нефтяной промышленности Николай Иванович Байбаков тому пример, когда он в 33 года в 30-е годы возглавил нефтяную промышленность СССР, а 60- е планирование всего народного хозяйства -Госплан СССР. Поэтому как сам производственный процесс в бурении формирует у человека ответственность и организаторские способности. Потому появление кандидата на пост Мэра из нефтяной отрасли и из бурения в частности я приветствую. Думая буровой мастер с высшим образованием и опытом работы в СНГ справится. Даёшь нефтяников снова в мэры Сургута!
Сергей Б Злая Эллочка
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Сегодня в 19:51
Поклонник фуфла.
Надежда Болдырева
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Сегодня в 23:20
Как-то несправедливо по отношению к газовикам! Нефтяник был, энергетик был, даешь Пономарева Виктора Георгиевича! Эффективный управленец, хозяйственный, харизматичный!
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